Grande Fratello, Heidi scrive una lettera senza citare Varrese: ‘Compreso il gesto di mio padre’

Non è tornata in studio ma ha scritto una lettera agli ex compagni di avventura al Grande Fratello. Heidi Baci si è scusata con i coinquilini per non averli salutati ed ha spiegato le ragioni dell’addio senza entrare per il momento nei particolari.

Hedi Baci, la lettera dopo l’addio al Grande Fratello: ‘La situazione è ancora molto delicata’

“Dopo la mia uscita è doveroso darvi delle spiegazioni. Nell’ultimo periodo all’interno della casa ho mostrato segni di titubanza. Ero scossa e dubbiosa ed i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini negli ultimi giorni. In particolare mia madre. Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni, la situazione è ancora delicata. Posso dire solo che ho compreso il gesto di mio padre” – ha scritto la modella di Pescara.

“Mi dispiace molto non esservi riuscita salutarvi, ma in quel momento uscire era l’unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me”. Chiosa finale per Vittorio e Letizia. “Siete unici mi mancate”.

Nella missiva Heidi Baci non ha fatto nessun riferimento al rapporto con Massimiliano Varrese. “Forse sono ancora un argomento delicato. Rispetto la sua decisione” – ha ribattuto l’attore mentre Alfonso Signorini ha precisato che la 26enne potrebbe essere in studio nelle prossime puntate.