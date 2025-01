Gustavo Rodriguez lascia l’ospedale Niguarda, il post della moglie e il video con la figlia

“Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e humanamente eccellente!”. A scriverlo, in un post su Instagram, è la madre di Belen Rodriguez Veronica Cozzani, che annuncia così la fine della degenza per il marito Gustavo, in ospedale dal 6 dicembre dopo il ricovero d’urgenza nelle scorse settimane per delle gravi ustioni.

Gustavo Rodriguez ha lasciato l’ospedale Niguarda un mese dopo l’incendio nel capannone di Gallarate

L’uomo si trovava all’interno di un deposito in un capannone a Gallarate, nel Varesotto, quando una fiammata l’ha investito su volto e braccia, lasciandolo gravemente ustionato. La mamma di Belen ha accompagnato il commento ad un video, che mostra il partner mentre si avvia all’uscita con Cecilia Rodriguez che a sua volta ha pubblicato una Stories in cui ringrazia i medici del Niguarda (“Siete degli angeli, vi sarò sempre grata).

Il sottofondo musicale è ‘Veronica’, il brano scritto da Gustavo proprio per la moglie. Molti i like al post, tra cui quelli di Sonia Bruganelli, Giulia De Lellis, Arianna Mihajlovic e tanti altri. Nei tanti commenti di gioia e solidarietà, anche quello di Mara Venier, che scrive: “Un abbraccio a tutti voi”.