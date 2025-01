Grande Fratello, Helena senza freni su Jessica: ‘Il chirurgo le ha sbagliato a fare il naso’

Nel microcosmo del Grande Fratello, si sa, le tensioni sono all’ordine del giorno, ma lo scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi sembra aver raggiunto un livello particolarmente acceso. Tra accuse reciproche, frecciate velenose e interventi esterni, la convivenza tra le due continua a generare polemiche dentro e fuori la casa

Rapporti sempre più tesi tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello

Durante un recente diverbio, Jessica ha accusato Helena di essere ossessionata da Lorenzo Spolverato, affermando: “Quando vedi che uno è impegnato e non ti vuole, te ne devi fare una ragione e ti fai da parte“, aggiungendo pungenti critiche sul passato televisivo della modella brasiliana. “Sei senza vergogna. E sei brava a fare i reality! Li hai fatti tutti, il prossimo anno vai a La Talpa“.

Le tensioni non si sono fermate lì. Un altro episodio ha scatenato reazioni forti anche fuori dalla Casa, quando Jessica avrebbe definito Helena “pazza”, suscitando l’indignazione della sorella di quest’ultima. “Dare della pazza a una donna non è solo un insulto: è un tentativo di silenziarla” – ha scritto la congiunta di Helena sui social.

‘Non la capisco per via del suono del suo naso, il chirurgo l’ha fatto male’

Da parte sua, Helena Prestes non è rimasta in silenzio ed ha sbottato dopo aver incassato l’ennesima nomination dalla coinquilina nella puntata del 30 dicembre del Grande Fratello. Stanca delle critiche ricevute, ha risposto con una stoccata durante una conversazione con Tommaso riguardo alla nomination ricevuta da Jessica: “La prossima volta la nomino anche io perché si soffia il naso tutto il giorno, non lava un piatto, non fa niente. La nomino perché usa troppo Scottex perché il suo chirurgo le ha fatto male il naso. Non la capisco perché il suono del suo naso è veramente… Non riesco a sentirla”.