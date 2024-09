Grande Fratello, Javier Martinez nella bufera per non essersi presentato agli allenamenti: ‘Adiremo le vie legali’

La stagione del volley è alle porte dopo una magica estate per il trionfo olimpico della Nazionale femminile a Parigi 2024. Javier Martinez aveva rinnovato l’impegno con l’Avimecc Modica, formazione che milita in serie A3 ma il 29enne ha scelto di entrare nella casa del Grande Fratello mandando su tutte le furie il club siciliano.

L’Avimecc Modica contro Javier Martinez: ‘Ha firmato il contratto e non si è presentato agli allenamenti’

Ad inizio settembre, attraverso i canali ufficiali, la società aveva annunciato la decisione di “di adire alle vie legali per far rispettare l’immagine della società e per fare in modo che simili comportamenti non rimangano impuniti”. Nella lunga nota stampa è stato precisato che il giocatore non si era presentato agli allenamenti senza giustificarne il motivo.

“Non ci aspettavamo un comportamento così poco professionale da parte di Martinez. Dopo aver sottoscritto un accordo a maggio con la Volley Modica, ha preferito accordarsi con una emittente privata nazionale per partecipare a un reality show televisivo, non rispettando volontariamente l’accordo ratificato precedentemente con la Volley Modica. Questa sua mancata presentazione e ci arreca un grosso danno in quanto ci costringe a tornare sul mercato” – il presidente Ezio Aprile che ha aggiunto il comportamento di Javier Martinez sarà segnalato agli organi competenti della Fipav.

Il presidente Ezio Aprile: ‘Poco professionale, segnaleremo il caso agli organi competenti della Fipav’

Il giocatore è entrato nella casa del Grande Fratello durante la prima puntata del 16 settembre ed è stato subito nominato dai compagni di avventura. In questo caso la votazione era simbolica con Javier Martinez che è stato costretto a dormire in giardino. In passato aveva partecipato a Temptation Island (tentatore Ilaria Teolis) e a Uomini e Donne (corteggiatore Sara Tozzi), esperienze che non avevano pregiudicato il suo percorso sportivo. In questo caso potrebbe compromettere la stagione se riuscirà a restare nella casa più spiata dagli italiani fino a marzo. Da verificare se in trasmissione verrà discusso il caso e se Martinez deciderà di replicare al club.