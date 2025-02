Grande Fratello, Lorenzo e Shaila senza freni in cucina: indignazione social, interviene Signorini

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nel mirino del web

Il gesto che ha indignato il pubblico

Un momento bollente nella casa del Grande Fratello ha scatenato polemiche e indignazione sui social. Protagonisti dell’episodio sono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, sorpresi in atteggiamenti audaci nella cucina del reality show. Le immagini hanno fatto il giro del web, mostrando la ballerina sdraiata sul tavolo in una posizione provocante, mentre il compagno la raggiungeva in un gesto che molti telespettatori hanno ritenuto inopportuno.

Shaila e Lorenzo sul tavolo della cucina

Alfonso Signorini bacchetta la coppia in diretta

Durante la puntata del 10 febbraio, il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato la questione, rimproverando apertamente la coppia per il loro comportamento. “Per me questa è volgarità, vederti così sguaiata sul tavolo non è una bella immagine per chi accende la televisione. Io sono la persona più open mind del mondo ma su questa cosa ci rifletterei, Shaila” – ha dichiarato il conduttore, visibilmente contrariato. Dall’altra parte la ballerina si è scusata ed ha riferito che rifletterà su quanto affermato dal conduttore del Grande Fratello.

Il web si divide tra critiche e difese

L’episodio ha generato un’ondata di reazioni sui social. Da una parte, molti utenti hanno espresso sdegno per il comportamento di Lorenzo e Shaila, accusandoli di eccessiva esibizione e mancanza di rispetto per il contesto televisivo. Dall’altra, alcuni fan hanno difeso la coppia, sostenendo che si trattasse di un momento di leggerezza e complicità senza alcuna malizia.

Sui social network, in particolare su X e Instagram, gli utenti si sono scatenati con commenti di ogni tipo. Alcuni ritengono che il rimprovero di Signorini sia stato eccessivo, mentre altri credono che certi atteggiamenti vadano cerchiati in rosso perché il reality è seguito anche da ragazzini.

Tra finte liti da soap opera e scene al limite del soft porno sulla cucina, Shaila e Lorenzo ci regalano l'ennesimo spettacolo di dubbio gusto. Pugni alle porte, urla e poi… passione sul tavolo dove si dovrebbe cucinare! Igiene e rispetto per gli altri inquilini? #heleners pic.twitter.com/shb9NxLIcJ — Bruno AB (@Mygrandidee) February 10, 2025