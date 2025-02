Caos Grande Fratello: Signorini furioso dopo la gaffe sul primo finalista, il web invoca il Codacons

Signorini furioso per la gaffe al momento della proclamazione del primo finalista

La puntata del Grande Fratello del 10 febbraio ha visto l’elezione del primo finalista, ma il momento clou è stato segnato da una clamorosa gaffe di Alfonso Signorini che ha scatenato polemiche sui social. Durante la diretta, i concorrenti Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Alfonso D’Apice e Luca Giglio sono stati mandati al televoto e il pubblico ha avuto qualche minuto per scegliere chi mandare direttamente in finale.

Al momento della proclamazione sul maxischermo è apparsa la foto di Javier Martinez. Convinto dell’esito, Signorini ha annunciato il suo nome come primo finalista, scatenando l’entusiasmo in studio. Pochi istanti dopo, però, il conduttore ha fermato tutto:

“No, fermi tutti! Colpo di scena! Mi piace confondere un po’ le idee. Adesso toccherò la spalla di chi ha vinto davvero… Sei tu, Lorenzo, il primo finalista.”

come ha detto una saggia “alfonso signorini il grande conduttore di questo meraviglioso programma” stasera + che mai pic.twitter.com/Nz319eHFNL — bra 🍷 (@sonoesauritax) February 10, 2025

La reazione stizzita di Signorini

Dopo il caos generato dall’errore, Signorini ha sentito il bisogno di chiarire la situazione, sottolineando che la colpa non era sua:

“Scusate, voglio spiegare cosa è accaduto. Per essere corretti fino alla fine, perché poi su questo ci sono mille speculazioni. Io sono una persona trasparente. Io nella busta avevo i nomi dei primi due esclusi, Alfonso e Giglio. Gli accordi erano che la regia avrebbe illuminato il volto del finalista. Quando ho visto Javier sul led, ho annunciato il suo nome. Poi Cesara Buonamici e gli autori mi hanno fatto segno che c’era un errore. Non so di chi sia stata questa svista, ma non è mia! Ognuno ora si assuma le proprie responsabilità.”

Proteste social e polemiche sul televoto

L’errore non è passato inosservato e sui social si è scatenata la bufera. Gli hashtag #Vergogna e #Piersilvio sono diventati virali su X, con molti utenti che chiedono l’intervento del Codacons per verificare la regolarità del televoto.

Lorenzo Spolverato ha ottenuto il 45,61% delle preferenze contro il 42,69% di Javier, ma in tanti contestano l’esito del voto, soprattutto dopo l’errore in diretta. Alcuni fan del programma si erano già scagliati su Lorenzo e Shaila per alcuni comportamenti nella Casa che aveva spinto lo stesso Signorini a richiamarli.

La maledizione del primo finalista

In studio, l’opinionista Beatrice Luzzi ha sottolineato che nella storia del Grande Fratello, il primo finalista raramente ha poi vinto il reality, ricordando la cosiddetta “maledizione del primo finalista”. Resta ora da vedere se Lorenzo Spolverato riuscirà a sfatare questo tabù o se il caos generato dalla gaffe avrà ripercussioni sulle prossime puntate. Il Grande Fratello sfiderà il Festival di Sanremo e andrà regolarmente in onda giovedì 13 febbraio.