Grande Fratello, tra Shaila e Lorenzo nuova crisi: ‘Non posso annullarmi’

Nuove tensioni tra Lorenzo e Shaila al Grande Fratello

Un rapporto tormentato, segnato da alti e bassi, torna a sollevare dubbi sul futuro della coppia nata nella casa del Grande Fratello. Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, ​​e Lorenzo Spolverato, modello, hanno vissuto un nuovo momento di rottura (il terzo in pochi mesi), questa volta durante una festa a tema romano di sabato 18 gennaio.

Le tensioni erano nell’aria da almeno 48 ore, con battibecchi che si sono intensificati fino a culminare in una lite che ha portato i due a trascorrere il resto della serata l’uno lontano dall’altra. Dopo l’ennesima discussione, Shaila ha deciso di sfogarsi apertamente, condividendo le sue emozioni e le ragioni dietro la crisi.

Le parole di Shaila: ‘Merito di essere felice’

“Sono ubriaca e, come si dice, in vino veritas ” – ha affermato. “Secondo me non siamo nello stesso momento. Le cose si fanno in due, ma lui vuole sentire solo sé stesso e si chiude alla mia versione”.

Nel suo sfogo, l’ex velina ha raccontato di aver dato tutta sé stessa alla relazione, ma di essersi trovata davanti un muro di incomprensioni. “Lui continua a chiedere e chiedere, poi fa giochetti per farmi ingelosire. Io non ho più la forza. Voglio divertirmi, voglio stare bene, con lui se possibile, ma se non vuole, allora basta.”

Le accuse e la volontà di voltare pagina

La lite tra i due sarebbe esplosa a causa di una frase di Shaila, che ha colpito un nervo scoperto del compagno: “Gli ho detto: ‘Per te non sarà mai abbastanza nessuna, perché non sei abbastanza tu per te stesso. Fino a che non accoglierai le tue insicurezze, nessuna donna potrà farlo per te’.”

Secondo quanto riferito, Spolverato soffrirebbe di profonde insicurezze legate al suo passato e alla percezione del proprio corpo. Nonostante gli sforzi di Shaila per condividere e affrontare insieme questi aspetti, la chiusura emotiva di Lorenzo sembra aver reso impossibile il dialogo. “Ho litigato con tutti per lui, anche con mia madre. Ma non posso più annullarmi per questa relazione.” – ha sottolineato l’ex velina.

“Lui ha bisogno di lavorare su sé stesso. Io mollo, perché questa esperienza al Grande Fratello è una grande opportunità anche per me“.

Il futuro della coppia

La situazione resta incerta, ma le parole di Shaila lasciano poco spazio all’interpretazione. La relazione con Lorenzo Spolverato è nuovamente in bilico e questa rottura potrebbe rappresentare la definitiva separazione. Mentre Lorenzo deve affrontare un lavoro personale sulle sue insicurezze, Shaila sembra intenzionata a voltare pagina e a concentrarsi su sé stessa. Ed in parte l’ha già iniziato a fare ieri sera quando si è scatenata in balli sensuali sotto lo sguardo di Mariavittoria che ha apprezzato la performance.