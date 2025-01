Grande Fratello, Luca si avvicina e Jessica scoppia in lacrime: l’inaspettato abbraccio dopo i veleni

Jessica Morlacchi e Luca Calvani si abbracciano dopo tante incomprensioni

Sembrava impossibile, eppure nella casa del Grande Fratello, dove gli equilibri possono cambiare nel giro di poche ore, è arrivato un momento di svolta per Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Dopo settimane di tensioni, accuse reciproche e parole al veleno, i due protagonisti hanno finalmente deposto le armi con un abbraccio che ha sciolto tutte le tensioni accumulate.

Dalle discussioni all’abbraccio inaspettato

Jessica e Luca, che per un mese e mezzo avevano vissuto una guerra senza esclusione di colpi, hanno sorpreso tutti quando, nel cuore della notte, l’attore toscano si è avvicinato a lei. Un gesto semplice, uno scherzo, e poi l’abbraccio che ha lasciato tutti senza parole. Jessica, visibilmente emozionata, è scoppiata in lacrime, rivelando quanto desiderasse quel momento per superare il muro di rancore che li aveva divisi.

Poco dopo, confidandosi con Stefania Orlando e Pamela Petrarolo, Jessica ha raccontato i suoi sentimenti:

«Non ho più la febbre per lui, so che è un amico, ma io non posso lasciare andare un rapporto così intenso. Ho rivisto quegli occhi e mi hanno rifatto sognare. Sono tornata a un mese e mezzo fa, a quei momenti belli. È incredibile, sono emozioni forti. Io c’avevo creduto davvero, ci speravo».

“Se lui mi dimostra affetto, sono pronta”

Jessica non ha nascosto la complessità dei suoi sentimenti. L’affetto che prova per Luca è evidente, e il recente abbraccio ha risvegliato ricordi e speranze:

«Quando mi ha abbracciato ho sentito uno tsunami dentro. Mi ricordo di essere stata al settimo cielo con lui. Voglio tornare a essere felice con lui, anche solo come amici. Noi ci siamo detti di tutto, ma succede solo quando c’è un legame forte. Io gli voglio troppo bene, è chiaro. Quell’astio che c’è stato nasceva proprio dall’affetto. Quando si vuole davvero bene a una persona, l’indifferenza non esiste. Voglio rimetterci il cuore e spero lo faccia anche lui».

Il dolore delle incomprensioni

Jessica, però, non ha potuto fare a meno di ripensare ai momenti di delusione, interrogandosi sul motivo per cui Luca non l’abbia protetta quando ne aveva bisogno:

«Perché non mi ha teso la mano? Perché ha protetto Helena e non me? Mi chiedo ancora perché non c’è stato quando ne avevo bisogno. Quando mi guarda, però, io so già cosa mi deve dire, e questo è reciproco. Noi ci capiamo, è evidente».

“Io con Luca non riesco a ignorarlo”

Nonostante il dolore e le incomprensioni, Jessica sembra pronta a dare una seconda possibilità al rapporto con Luca. Le sue parole sono cariche di speranza:

«Da donna ferita ho detto tante cose per darmi un tono, ma la verità è che non riesco a non considerarlo. Io l’ho scelto e lui ha scelto me, questo è chiaro. Qui dentro è tutto un macello, ma tra tutti noi, io e lui abbiamo qualcosa di speciale. Voglio fidarmi, sento cose troppo forti per ignorarle».

Se questo nuovo capitolo sarà la rinascita di un’amicizia o qualcosa di più, solo il tempo potrà dirlo. Tra l’altro Luca Calvani è al televoto e, secondo alcuni sondaggi, è tra gli inquilini che rischiano di lasciare la casa del Grande Fratello nel corso della puntata di lunedì 27 gennaio.

Luca e Jessica hanno parlato, parlando come se fosse una scena di un film. Bella conversazione, sincera. Mi ha fatto piacere vederli così. Abbraccio 🫂 A volte le dinamiche li dentro devono essere terribili, forse bisognerebbe provare a capire. #GrandeFratello #LucaCalvani pic.twitter.com/8Job7V8kcR — 💥HeleStayStrong💥🇰🇼 (@monica02102753) January 27, 2025