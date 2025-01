Martina De Ioannon e Ciro, la reazione a Verissimo sulle 100 corteggiatrici per Gianmarco tronista

Martina De Ioannon ha parlato del nuovo ruolo da tronista di Gianmarco

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati ospiti della puntata di Verissimo andata in onda domenica 26 gennaio. La coppia, fresca di unione dopo la scelta a Uomini e Donne, ha raccontato i primi passi della loro storia d’amore e commentato il nuovo percorso di Gianmarco Steri, ex corteggiatore di Martina e ora tronista del celebre dating show.

Martina: “Gianmarco merita questa opportunità”

Durante l’intervista, a Martina e Ciro è stato mostrato un video che ripercorreva i primi passi di Gianmarco Steri come tronista. L’ex tronista ha colto l’occasione per esprimere la sua opinione sul successo riscosso dal ragazzo:

«Un successo mai visto prima, non se l’aspettava nemmeno lui. È un ragazzo molto umile e non pecca di troppa sicurezza, anche dal video ho visto che era un po’ in difficoltà. Però se lo merita, l’ho sempre detto. Gianmarco arriva perché è vero e sincero, è un uomo a tutti gli effetti. Si vede che ha carattere. Lui è rimasto sempre della sua idea, è sempre stato molto maturo».

Martina ha anche risposto alle polemiche sul fatto che Gianmarco abbia accettato il trono: «In merito alle polemiche, beh, lo avrei fatto anche io. Non è vero che non è stato sincero con me. Gli auguro di fare un percorso vero e pieno di emozioni, perché il mio lo è stato».

Martina: “Non è stato facile fare la mia scelta”

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Martina ha parlato dell’intensa esperienza vissuta a Uomini e Donne e delle difficoltà incontrate nel prendere la sua decisione. «Non è mai facile fare una scelta, soprattutto quando ci sono emozioni forti in gioco. Con Gianmarco c’era affetto e stima, ma con Ciro ho sentito qualcosa di diverso, un legame che andava oltre. È stata una scelta di cuore e oggi non potrei essere più felice», ha raccontato la 26enne romana.

Gianmarco Steri: il nuovo tronista di Uomini e Donne

Dopo il “no” ricevuto da Martina, Gianmarco ha intrapreso la sua nuova avventura come tronista. La partecipazione ha subito riscosso un grande successo: la redazione del programma ha ricevuto oltre 8.000 richieste da ragazze pronte a conoscerlo.

Nella prima puntata dedicata al suo trono, sono state selezionate 100 corteggiatrici, che hanno avuto la possibilità di presentarsi. Le ragazze, entusiaste di iniziare questa esperienza, hanno occupato non solo gli spalti riservati ai partecipanti, ma anche le ultime file destinate al pubblico.

Ciro Solimeno: “Sono felice per Gianmarco”

Anche Ciro ha commentato il percorso di Gianmarco, dimostrando grande sportività: «Sono contento per lui, è un ragazzo che merita. Anche se abbiamo avuto diversi contrasti per Martina, penso che Gianmarco sia una persona valida e che si meriti questa opportunità. Gli auguro il meglio».

Un futuro pieno di speranze per tutti

Martina e Ciro stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dai riflettori, mentre Gianmarco si appresta a scoprire cosa gli riserverà il suo nuovo ruolo a Uomini e Donne.

L’intervista a Verissimo ha mostrato un clima di serenità tra tutti i protagonisti, lasciando spazio a grandi aspettative per il futuro, sia per la coppia formata da Martina e Ciro che per il nuovo percorso di Gianmarco Steri come tronista.