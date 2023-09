Grande Fratello, Massimiliano Varrese: ‘Io e Heidi come Ascanio e Katia’, lei gli dà un due di picche

Un’infatuazione che è scattata pochi giorni dopo l’inizio dell’avventura al Grande Fratello. Massimiliano Varrese non ha nascosto di essere intrigato da Heidi Baci. Più volte si è confidato con Ciro Petrone ed ha lanciato segnali neanche tanto velati alla compagna di avventura.

Massimiliano Varrese infatuato di Heidi Baci: ‘Sono una persona che quando sente una cosa la vive fino in fondo’

Nel corso della puntata del reality show del 25 settembre sono stati convocati da Alfonso Signorini in Mistery per parlare del loro rapporto. “Mi mettete in grosso imbarazzo sinceramente. Non sono mai stato uno stratega, ne ho fatto piani. Sono una persona che quando sente una cosa la vive, vado fino in fondo. Mi dispiace se hai pensato che sono stato precipitoso”.

Massimiliano ha poi chiesto a Heidi se è interessato a lui sottolineando che un po’ l’ha corteggiata. “Tu hai detto che ho appesantito la cosa, che mi sono immaginata situazioni e che sono abituata ad avere attenzioni ed ho quest’atteggiamento da viziata”.

La modella ad Alfonso Signorini: ‘Massimiliano non mi piace’

Massimiliano Varrese ha detto di non ricordare di aver utilizzato certi termini e che il rapporto con Heidi gli ricorda quello tra Ascanio e Katia nelle battute iniziali della loro esperienza al Grande Fratello. Signorini ha chiesto esplicitamente alla modella imprenditrice se l’attore le piacesse. “No, non mi piace” – ha detto Heidi con il conduttore del reality che ha punzecchiato Massimiliano. “In questo momento stai prendendo un due di picche”.