Grande Fratello, Mirko Brunetti preparato all’ingresso di Perla Vatiero: ‘Meglio averla qui’

“Entrerà in casa per confrontarsi con l’ex Mirko Brunetti“. Lo spot mandato in onda in questi giorni sui canali Mediaset ha anticipato l’ingresso in casa di Perla Vatiero in occasione della puntata del Grande Fratello del 13 novembre per un confronto dopo che il 26enne ha incontrato la fidanzata, Greta Rossetti.

Perla Vatiero entrerà nella casa del Grande Fratello, Massimiliano Varrese sicuro: ‘Sarà concorrente’

In realtà l’esperienza della salernitana, protagonista con l’ex a Temptation Island, dovrebbe andare oltre il faccia a faccia con Signorini che dovrebbe ufficializzare la sua partecipazione come concorrente. Un’ipotesi che è già stata messa in conto da Mirko Brunetti che nelle ultime ore ne ha parlato con i compagni di avventura.

“Ci ho convissuto per 5 anni, sarebbe tosta. Una cosa strana” – ha spiegato dopo che Massimiliano Varrese ha predetto il suo ingresso sottolineando che per il gioco “sarebbe figo” ma decisamente meno per lui anche per la reazione di Greta.

Mirko Brunetti: ‘Ci ho convissuto per 5 anni, inevitabile averci un rapporto anche se sarà dura’

“Non la prenderebbe benissimo. Però se deve scrivere ogni settimana meglio averla qui. Cosa farò? I confronti sul passato penso arriveranno e saranno normali. Io e lei in tugurio da soli? Mamma mia ci manca questa. Però ripeto che sarebbe inevitabile averci un rapporto anche perché con lei ci sono stato diverso tempo. Si invaghisce di un altro? Può accadere anche questo” – ha chiosato Mirko Brunetti.