Grande Fratello, Mughini: ‘Quel cretino di Salvini’, censurato e richiamato in confessionale (VIDEO)

Meno trash, concorrenti che non sognano un futuro televisivo o scorciatoie per far successo. Questi alcuni degli ingredienti del nuovo Grande Fratello che per un mese ha faticato a scaldare gli animi degli appassionati con dati di ascolto tutt’altro che entusiasmanti.

In poche ore però è cambiato tutto sia per quanto accaduto durante la puntata del 16 ottobre che per le prime dinamiche che hanno coinvolto Giampiero Mughini, censurato dopo aver menzionato il nome di Salvini.

Il Grande Fratello si infiamma con il caso Hedi Baci, Fiordaliso e Ciro Petrone: ‘Non se l’aspettavano’

Il caso Heidi Baci, ritiratasi dopo il confronto con il papà, ha riportato nella sua dimensione più naturale il programma che è essenzialmente un reality che dovrebbe vivere di emozioni, reazioni e prese di posizioni, anche scomode e controverse, che seguono lo stato d’animo dei protagonisti e non un copione. “Il Grande Fratello è rimasto spiazzato” – ha detto Fiordaliso a fine puntata con Ciro Petrone che ha aggiunto che se gli autori avessero saputo delle intenzioni del padre di Heidi si sarebbero comportati diversamente.

L’ingresso di Giampiero Mughini ha dato un ulteriore scossone al programma condotto di Alfonso Signorini. Il giornalista ha subito cercato un confronto con i compagni di avventura. Prima si è soffermato a parlare con Rosy Chin per cercare di comprendere come mai non ci sia feeling con Beatrice Luzzi.

Mughini a Samira Lui: ‘Non penso che una ragazza con la pelle scura ha problemi in Italia, quel cretino di Salvini… ‘

Dopo un paio di richiami in confessionale il giornalista è stato convocato nuovamente per quanto riferito durante una conversazione con Samira Lui. “Una ragazza con la pelle scura ha qualche problema in Italia? Non credo, io penso questo… Che in Italia non ci sia questo atteggiamento. Quel cretino di Salvini ha detto”. A questo punto Mughini è stato richiamato in confessionale dove è rimasto per un po’ di tempo.