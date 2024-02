Grande Fratello, pesanti accuse a Letizia Petris dall’ex: ‘Tradimenti e schiaffi sul posto di lavoro’

Nella casa del Grande Fratello ha raccontato in più occasioni della sua storia d’amore con Nicole Conte. Letizia Petris ha spiegato ai suoi coinquilini che il padre, a differenza della madre, non ha mai accettato la relazione e che si sentiva in colpa. “É morto mentre stava con lei e non mi ha mai visto con un uomo” – ha spiegato la fotografa.

Nicole Conte rompe il silenzio e parla della sua love story con Letizia Petris

A distanza di qualche giorno l’ex di Letizia ha rotto il silenzio ed ha lanciato gravissime accuse. “Far passare che sia finita perché si sentiva in colpa per il padre anche no” – ha affermato Nicole Conte sottolineando che la storia d’amore con la romagnola è iniziata nel 2018 tra mille difficoltà per i contrasti con i genitori.

“Si è protratta per tre anni durante i quali lei ha avuto un sacco di altre relazioni in contemporanea. Per non farsi mancare niente, anche con un’altra donna (assurdo dal momento che le problematiche che lei diceva c’erano nella nostra relazione erano proprio perché ero una donna). Quindi mentre mi dava della persona problematica, facendomi passare da stalker, isolandomi dalle mie amicizie e facendomi passare come lo zimbello di Rimini” – si legge nel post pubblicato su Stories.

‘Siamo state insieme tre anni, in quel periodo ha avuto altre relazioni in contemporanea anche con un’altra donna’

Poi il j’accuse dopo aver spiegato che la gieffina non le permetteva di allontanarsi da lei. “Non mi permetteva di staccarmi da lei, tornava sempre e più di una volta mi ha messo le mani addosso sul posto di lavoro e davanti alla gente per questo motivo”. Questione che ha poi approfondito in un’intervista rilasciata a Fanpage.

“È accaduto due volte, nel giorno del suo compleanno ma in anni diversi. La prima volta mentre lavoravo in un locale notturno come cameriera. Venne lì a festeggiare con degli amici e dopo che era scoccata la mezzanotte si è rivolta in malo modo perché non le avevo fatto ancora gli auguri in un momento in cui stavo servendo ai tavoli. Mi tirò uno schiaffone in viso. La stessa cosa si verificò l’8 giugno dell’anno dopo. In quella circostanza fui anche minacciata da un suo amico” – precisando che nella seconda circostanza la loro relazione si era già conclusa.

‘Mi ha preso a schiaffi due volte, la prima volta sul lavoro nel giorno del suo compleanno’

Affermazioni pesanti che probabilmente saranno affrontate nel corso della puntata di lunedì 13 novembre del Grande Fratello con Signorini che potrebbe dare la possibilità di replicare a Letizia Petris. Difficilmente ci sarà un faccia a faccia nella casa più spiata dagli italiani.