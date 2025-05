Ibiza Altea rompe il silenzio e spiega il motivo dell’esclusione in extremis da L’Isola dei Famosi

Ibiza Altea

‘Non è un addio, ma un arrivederci’

Ibiza Altea rompe il silenzio e spiega ai fan perché non ha partecipato a L’Isola dei Famosi, nonostante fosse stata annunciata come concorrente ufficiale. Il motivo? Un’esclusiva contrattuale con Too Hot To Handle, reality prodotto da Fremantle e disponibile su Netflix.

La modella bloccata dall’esclusiva per Too Hot To Handle

«Cara Isola dei Famosi, questa volta non ci incontreremo come avrei voluto» – ha scritto la modella italo-americana su Instagram. Il reality di Netflix e quello di Mediaset sarebbero andati in onda contemporaneamente, e la clausola di esclusiva ha impedito la doppia partecipazione.

“Volevo mettermi in gioco, superare i miei limiti fisici e mentali”, ha scritto ancora Altea. “Mi dispiace per chi contava su di me, ma la delusione più grande è stata per me stessa”. Un messaggio sincero, che ha colpito i suoi follower, accorsi a sostenerla nei commenti.

“What doesn’t kill you makes you stronger”, ha concluso, lasciando la porta aperta per una futura partecipazione.