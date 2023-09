Grande Fratello, è già bestemmia gate: concorrente appena entrato a rischio squalifica (VIDEO)

Cambiano le formule ma il bestemmia gate torna puntuale ad infiammare le discussioni tra i fan del Grande Fratello. Nel mirino uno degli ultimi arrivati nella casa più spiata dagli italiani di stanza nel tugurio. Un intercalare avrebbe giocato un brutto scherzo a Claudio Roma, il romagnolo dal passato difficile e che ha conosciuto anche il carcere per via di alcune amicizie sbagliate.

Claudio Roma rischia la squalifica per bestemmia al Grande Fratello per un intercalare ‘galeotto’

Nel video che in queste ore sta girando sui social si vede l’inquilino della casa del Grande Fratello mentre conversa con Samira Lui e un’altra gieffina che sono dall’altra parte del muro, in salone. Ad un certo punto si lascia andare ad un’esclamazione che sembra includere la parola Dio. In molti sostengono che abbia affermato “Po..o D*o” ma l’audio non è del tutto nitido. Potrebbe anche non aver aggiunto altro.

Di certo la frase sarà esame dagli autori che in queste prime battute si sono mostrati piuttosto severi richiamando Lorenzo per un ‘Vaffa’. Nel caso fosse appurata che si tratta di una bestemmia l’avventura di Claudio Roma potrebbe chiudersi tre giorni dopo aver varcato la porta rossa.

Raga vi prego… ha bestemmiato?

Sentite anche voi quello che ho sentito io?😅#GF #grandefratello

Il passato difficile del 34enne romagnolo

Una beffa per il romagnolo che è entrato nella casa del Grande Fratello per raccontare la sua complicata storia che l’ha visto finire in carcere per tre mesi per spaccio prima che gli fossero concessi i domiciliari e quindi l’affidamento in prova ai servizi social.

In passato Stefano Bettarini e Denis Dosio furono squalificati per aver pronunciato un intercalare legato alla parola Dio. Nel corso della puntata del 18 settembre scopriremo se la posizione del 34enne Claudio Roma sarà valutata in maniera diversa.