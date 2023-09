Grande Fratello, Giampiero Mughini salta in extremis l’ingresso in casa

La sua partecipazione al Grande Fratello aveva fatto rumore con gli appassionati del reality che erano curiosi di vederlo confrontarsi con sconosciuti per 24 ore lontano dai suoi spazi e dalle sue abitudini. In extremis è saltata la partecipazione di Giampiero Mughini come anticipato dal portale Tv Blog.

Giampiero Mughini non entrerà nella casa del Grande Fratello per motivi personali

La partecipazione del vulcanico opinionista non era stata ufficializzata ma era pressoché certa ma sembra che sia stato costretto a fare un passo indietro per motivi personali. Non è escluso che Mughini possa tornare in gioco in corso d’opera se questi problemi dovessero essere definitivamente superati.

Non è chiaro se si procederà alla sostituzione dello scrittore dopo il forfait dello scrittore alla vigilia della prima puntata dell’11 settembre del Grande Fratello. I concorrenti che varcheranno la porta rossa dovrebbero essere 24 tra Vip e non famosi. Quest’ultimi saranno almeno otto.

Alvaro Vitali era stato costretto a rinunciare per motivi di salute

Nelle scorse settimane Alvaro Vitali aveva riferito via social di essere stato costretto a rinunciare alla partecipazione al reality show di Canale 5 per problemi di salute. “Mi aveva contattato Signorini, mi voleva assolutamente con lui. Io ero felicissimo, volevo ancora farmi vedere da voi, per stare con voi, farmi qualche risatina dentro la casa. Ma questo non è stato possibile, perché ahimè ho questa brutta asma”.