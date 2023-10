Grande Fratello, scivolone di Mughini sul papà di Heidi Baci: ‘Se vedi la foto segnaletica’ (VIDEO)

Da quando ha varcato la porta rossa del Grande Fratello è stato richiamato più volte in confessionale per alcune sue esternazioni. Giampiero Mughini ha lasciato subito il segno con una stoccata al vice premier Matteo Salvini ma non è stata l’unica boutade che ha costretto gli autori del reality ad un lavoro extra.

Giampiero Mughini difende Massimiliano Varrese dopo l’intervento del papà di Heidi: ‘É una persona perbene

Durante la puntata del 19 ottobre il giornalista è stato chiamato in causa da Alfonso Signorini in riferimento a quanto affermato dal papà di Hedi Baci durante il confronto che ha preceduto il ritiro della modella. Mughini ha difeso a spada tratta Massimiliano Varrese sottolineando che è una persona perbene.

“Non esattamente un camorrista o un trafficante di droga. Non stiamo parlando di una ragazzina ma di una donna di 26 anni. Con quale diritto tu entri con quel piglio a minacciare? Lui è entrato a buttare sul piano della bilancia il malessere della madre, che rispetto, ma di cui non so nulla”. Poi ha raccontato una vicenda personale. “Mio padre era stato fascista e gli era rimasto questo marchio mentre io ero un giovane di sinistra ma non mi ha mai detto nulla”.

L’uscita su Genti Baci durante la pausa pubblicitaria: ‘Se vedi la foto segnaletica pensi che sia uscito da un penitenziario’

Dell’argomento si è continuato a parlare anche durante la pausa pubblicitaria della puntata del Grande Fratello con Mughini che ha fatto una considerazione su Genti Baci che ha scatenato un nuovo polverone sul web. “Se vedi la foto segnaletica pensi che sia uscito da un penitenziario. E dai. Da un penitenziario” – ha ribadito il giornalista con Angelica che è scoppiata a ridere.