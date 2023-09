Grande Fratello, Signorini demolisce il cast della passata edizione e annuncia nuovo concorrente Nip

Bordate al cast della scorsa edizione e l’ammissione di aver sbagliato. Alfonso Signorini ha presentato il nuovo Grande Fratello nel corso della puntata del 10 settembre di Verissimo con chicca finale su un concorrente Nip.

Signorini fa mea culpa per il cast del GF Vip 7: ‘Abbiamo sbagliato, deluso profondamente e ora si torna al passato’

Al suo fianco Cesara Buonamici, giornalista e mezzo busto del Tg5 che sarà opinionista del reality show di Canale 5. “Ritorniamo alle origini non solo nel nome ma anche nel format complice anche i preziosi suggerimenti dell’editore. Un ritorno alla normalità con le persone comuni che saranno il punto di forza del programma con storie bellissime da raccontare. Ognuno di loro arrivano da una realtà diversa. Sono tutte persone che lavorano e che non smaniano per avere una carriera televisiva a parte un paio. Non è gente che vive con lo smartphone in mano”.

Il conduttore è tornato sulle critiche ricevuto lo scorso anno. “Bisogna avere l’onesta di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast. Purtroppo non siamo perfetti ed ognuno di noi si è assunto le sue responsabilità. Anche io mi ero innamorato di persone che mi hanno profondamente deluso e questo disagio l’ho vissuto durante le mie dirette e sono arrivato a dire che risultavano talmente respingenti che quando li guardavo cambiavo canale.

Venivo tacciato di essere la maestrina con il ditino alzato ma quando l’azienda ha esposto pubblicamente le sue perplessità mi sono rinfrancato ed ho dato un sospiro di sollievo” – ha aggiunto Alfonso Signorini che non ha avuto parole tenere nei confronti dei protagonisti del GF Vip 7.

“Si è dato troppo spazio alla volgarità non solo espressiva ma anche negli atteggiamenti. Rivalità esasperate ed aggressività non solo con la colpa di chi l’ha portata ma anche di chi l’ha proposta. Lo faccio ancora, ma già durante le dirette mi sono scusato ed era necessario prendere le distanze. C’era bisogno di normalità”.

Il conduttore del Grande Fratello annuncia: ‘Nel cast un macellaio 23enne romano che non conosce Instagram’

In chiusura di intervista il conduttore ha risposto a chi ha sottolineato che alcuni dei Nip ufficializzati hanno numerosi follower su Instagram. “Non possiamo pensare che queste persone che stanno per entrare vivono lontano dai loro tempi. Alcuni di loro per lavoro si servono dei social ma non vivono per i social ed è questa la differenza. C’è un macellaio 23enne che non conosce Instagram... Mi ha detto in romano che lui deve lavorare. É una bellissima persona”.