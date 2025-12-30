Grande Fratello senza Signorini: corsa alla successione e nuovi nomi per la conduzione

Toto nomi per la conduzione del Grande Fratello

Il dopo-Signorini apre un nuovo capitolo per il Grande Fratello

Il futuro del Grande Fratello è improvvisamente diventato un terreno aperto di manovre, ipotesi e strategie interne. L’autosospensione di Alfonso Signorini, arrivata dopo le accuse pubbliche di Fabrizio Corona e l’attenzione della procura di Milano, ha cambiato lo scenario in vista della prossima edizione del reality, prevista per la primavera 2026.

Se da un lato Mediaset non mette in discussione la messa in onda del programma, dall’altro è ormai evidente che la guida del format non è più una certezza. E così, nei corridoi di Cologno Monzese, è ufficialmente partita la corsa alla successione.

Il ritorno di Ilary Blasi: ipotesi forte e simbolica

Il primo nome che circola con maggiore insistenza è quello di Ilary Blasi. Per Mediaset rappresenterebbe una scelta rassicurante e simbolica: Blasi è stata il volto del Grande Fratello Vip dal 2016 al 2018, anni di ascolti solidi e forte riconoscibilità.

Il suo ritorno segnerebbe una sorta di “ritorno alle origini”, in una fase in cui l’azienda sembra intenzionata a recuperare stabilità editoriale dopo stagioni complesse e molto esposte mediaticamente.

L’opzione Michelle Hunziker e il profilo “istituzionale”

Altro nome considerato di primo piano è quello di Michelle Hunziker, volto storico del Biscione, apprezzata per affidabilità, popolarità trasversale e capacità di tenere insieme intrattenimento e controllo del ritmo televisivo.

Il suo profilo piace ai vertici perché garantirebbe un’immagine rassicurante, meno divisiva e più adatta a una fase di ricostruzione del format dopo mesi di polemiche.

Le alternative: Merlino, Gentili e l’ipotesi Ventura

Ma la rosa non si ferma qui. Tra le ipotesi sul tavolo figurano anche Myrta Merlino, che potrebbe portare un taglio più giornalistico e sobrio, e Veronica Gentili, reduce dall’esperienza alla guida de L’Isola dei Famosi, programma che Mediaset ha deciso di non riconfermare nella prossima stagione.

Non manca nemmeno il nome di Simona Ventura, che ha da poco chiuso la sua esperienza al timone del Grande Fratello Nip e potrebbe rappresentare una soluzione di continuità interna, capace di traghettare il format in una nuova fase.

Le ipotesi più controverse e il silenzio di Mediaset

Tra i nomi che circolano, seppur in modo più laterale, c’è anche quello di Sonia Bruganelli, ex opinionista del programma, mentre alcune voci – al momento minoritarie – parlano persino di un possibile ingresso di Selvaggia Lucarelli, ipotesi che segnerebbe una svolta radicale nel tono del reality.

Da Cologno Monzese, tuttavia, non arrivano conferme ufficiali. La linea è quella del silenzio e della prudenza, mentre la macchina organizzativa valuta costi, posizionamento editoriale e impatto reputazionale.

Una cosa, però, appare chiara: dopo l’uscita di scena di Alfonso Signorini, il Grande Fratello si trova davanti a un bivio decisivo. E la scelta del prossimo conduttore dirà molto non solo sul futuro del programma, ma sulla direzione che Mediaset intende imprimere alla propria televisione.