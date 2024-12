Grande Fratello, tornano due vippone dell’edizione del trionfo di Tommaso Zorzi

Il Grande Fratello risale al 17,5% ( 2.226.000 telespettatori per la puntata del 2 dicembre) e tira una boccata d’ossigeno dopo i rumors di una possibile sospensione per i bassi ascolti. Il ritorno al lunedì, i nuovi ingressi e le indiscrezioni su un possibile provvedimento disciplinare, che non è arrivato, hanno richiamato l’attenzione dei fan del reality che, comunque, resta ben lontano dai dati registrati nelle precedenti edizioni.

Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta tornano al Grande Fratello come concorrenti

Signorini è pronto a rilanciare ulteriormente con due ex vippone con due concorrenti che hanno lasciato il segno nella casa più spiata dagli italiani. Secondo il sito Davide Maggio Stefania Orlando entrerà in casa come concorrente con Tv Blog che ha aggiunto che con lei varcherà la porta rossa anche Maria Teresa Ruta. Le due conduttrici televisive sono state protagoniste del GF Vip 5, una delle edizioni di maggiore successo che si concluse con il trionfo di Tommaso Zorzi. Nei giorni scorsi era entrata in casa Dayane Mello per fare una sorpresa ad Helena Prestes.

La produzione aveva pensato anche alla brasiliana come concorrente ma quest’ultima ha precisato via social che non ha intenzione di fare nuovamente un’esperienza che ha vissuto di recente. Due ingressi che sicuramente faranno rumore visto con Stefania Orlando che ha bacchettato più volte i concorrenti del Grande Fratello dal salotto di Pomeriggio 5. Non sarà da meno Maria Teresa Ruta, imprevedibile e tagliente, che collezionò un record di nomination durante la sua precedente partecipazione. Secondo le indiscrezioni entreranno in casa durante la puntata del 16 dicembre.