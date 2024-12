Sonia Bruganelli: ‘Ho tradito Paolo Bonolis’, la reazione di lui e la stoccata di Selvaggia Lucarelli

Sonia Bruganelli è tornata sulla fine della relazione con Paolo Bonolis nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani. “Nel vostro matrimonio chi ha tradito di più?” ha domandato la conduttrice di Belve, in onda martedì 3 dicembre su Rai 2 “L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene…” – ha rivelato l’imprenditrice e opinionista televisiva.

Sonia Bruganelli rivela a Belve di aver tradito Paolo Bonolis: ‘Non l’ha presa bene’, le stoccate a Laura Freddi

Sonia Bruganelli ha raccontato con trasporto gioie e dolori della sua vita e della sua carriera. Facendo importanti rivelazioni sulla fine con Bonolis e non rinunciando a qualche frecciatina a Laura Freddi. Di sé dice di essere generosa, riconosce il suo maggior difetto: “Sono una rosicona, rosico tanto”. Trasgressioni? “L’ostentazione è stata una cosa trasgressiva brutta”.

Non risparmia qualche frecciatina a Laura Freddi: “Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parla di Paolo e adesso parla di me Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…”. Fagnani fa notare: “Non vi siete mai amate molto”. E Bruganelli : “Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi ci mettono una…” – ha riferito Sonia Bruganelli. “Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe”.

Selvaggia Lucarelli su X: ‘Ma la figlia a casa non guardava la tv’

Scambi di grande ilarità, tra “test” di Fagnani sui mercatini di Roma non superati da Bruganelli e il ricordo dei libri regalati da Bonolis per conquistarla, ma anche forte intensità ed emozione nelle parole dell’ex concorrente di Ballando con le stelle sui suoi figli. Non è passato inosservato il commento di Selvaggia Lucarelli su X sulle esternazioni sul tradimento di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis. “Ma la figlia a casa non guardava la tv”.