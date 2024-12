Grande Fratello, svelato il segreto di Lorenzo Spolverato: ‘Ho sbagliato a fidarmi di lei’

Il segreto di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Nessun remake della soap spagnola che ha visto protagonista Iago Garcia. Dopo settimane di conversazioni criptiche e confidenza da mantenere segrete finalmente è stato svelato il segreto dell’ex tentatore che era a conoscenza di diversi coinquilini.

Helena Prestes ha scritto a Lorenzo Spolverato su Instagram dopo aver scoperto la lista dei concorrenti del Grande Fratello

Alfonso Signorini ha deciso di entrare nel merito della questione dopo aver lasciato l’argomento in soffitta per giorni. Il conduttore ha prima chiesto lumi a Yulia Bruschi che ha riferito di essere a conoscenza di uno scambio di messaggi tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. La brasiliana ha poi spiegato di aver scritto al compagno di avventura su Instagram prima dell’inizio del reality show. “Ho visto i concorrenti e l’ho contattato. Gli ho chiesto: che bella questa canzone? C’è stata subito simpatia. Gli ho chiesto di aiutarmi, di proteggermi perché avevo paura. Non ci siamo mai incontrati”. In buona sostanza la modella ha trasgredito il regolamento.

L’ex tentatore: ‘Ci siamo detti che ci saremmo spalleggiati’

Lorenzo Spolverato ha riferito di essersi reso conto al rientro dall’esperienza in Spagna per il Grande Hermano di essersi affidato alla persona sbagliata. “Lei ne ha parlato prima con Mariavittoria, poi lo sapevano le Non è la Rai, Yulia ed Amanda. Mi pare ne fosse a conoscenza anche Shaila. Di sicuro non mi posso fidare di lei. Volevamo creare un’alleanza? Ci siamo detti che ci saremmo spalleggiati visto si era creata una sintonia fatta di tante risate. Abbiamo fatto una cavolata”. – ha riferito dopo che aveva avuto un chiarimento con Helena Prestes terminato con un abbraccio.