Grande Fratello, in arrivo un ex tronista che ha fatto la storia del people show

Impazzano nelle ultime ore i rumors sui possibili protagonisti dell’ottava edizione del Grande Fratello. In rialzo le quotazioni di Brigitta e Benedicta Boccoli che sarebbero ad un passo dal cast così come Samira Lui, ex professoressa de L’Eredità.

L’indiscrezione di Amedeo Venza, Claudio Sona tra i possibili protagonisti del GF Vip

Fiordaliso ha detto sì ma è da qualche giorno ricoverata in ospedale per superare un problema che già l’ha costretta a ricorrere ad un intervento chirurgico. Secondo quanto riferito dall’esperto di gossip Amedeo Venza anche in quest’edizione del reality show ci potrebbe essere spazio per un ex tronista di Uomini e Donne.

La scelta di Alfonso Signorini sarebbe ricaduta su Claudio Sona, primo tronista gay della storia del dating show di Canale 5. Il veronese lasciò il programma con Mario Serpa ma la loro relazione naufragò tra segnalazioni e roventi polemiche.

Con il veronese Maria De Filippi lanciò il trono gay

“Non è ufficialmente un concorrente del GF Vip ma ci sono tutti i presupposti per vederlo per la prima volta all’interno della casa. Finalmente volti freschi e puliti” – ha precisato Venza. Anche in passato erano circolati rumors relativi ad una possibile partecipazione di Claudio Sona al Grande Fratello. Questa, però, potrebbe essere la volta giusta.