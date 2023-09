Guido Crosetto, Ministro della difesa all’attacco dopo lo scatto in copertina con la moglie (FOTO)

Un tenero bacio in mare tra i bagnanti per un inedito ritratto intimo di Guido Crosetto, Ministro della Difesa del governo Meloni. Un momento di relax durante la pausa estiva immortalato dai paparazzi di Novella 2000 che ha dedicato la copertina patinata del settimanale all’esponente di Fratelli d’Italia.

Guido Crosetto paparazzato mentre bacia la moglie Gaia a mare: il Ministro della difesa finisce nel mirino degli haters

Il fotografo Alex Fiumara ha immortalato Crosetto mentre bacia la moglie, Gaia Saponaro, abbracciandola e sollevandola. “Amore senza difesa” – il titolo scelto dal periodico di Roberto Alessi. L’immagine ha fatto il giro dei social e non sono mancati i commenti pungenti nei confronti del Ministro della Difesa che ha commentato su Twitter con auto ironia ma ha anche replicato piccato ad alcune battute nei confronti della moglie.

“Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Si, vero“. Alcune settimane fa Guido Crosetto aveva risposto ad alcuni utenti per i commenti relativi ad una foto condivisa su Instagram.

La replica su Twitter: ‘É più bella di me? Vero, ma non posso tenere la mia rabbia per i commenti che riguardano mia moglie’

“Ho pubblicato una foto con mia moglie che ha suscitato in molti commenti sorpresi e sarcastici. Quindi ne condivido una senza di me con alcune informazioni: stiamo insieme da 15 anni, sposati, due figli, è pugliese e benestante. Ha molto humor ed ama l’horror” – il post del Ministro della Difesa.