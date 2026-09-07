Laura Pausini, è polemica sulla foto ritoccata con Sinner, Antonelli e Bezzecchi: la stoccata di Lucarelli divide i fan

La foto di Laura Pausini con Antonelli e Sinner

Il confronto divide i social

Non è stata la vittoria di Andrea Kimi Antonelli, né la presenza di Jannik Sinner e Marco Bezzecchi accanto a Laura Pausini a far discutere maggiormente sui social. A tenere banco, nelle ore successive al Gran Premio d’Italia di Monza, sono state invece due versioni della stessa fotografia pubblicata dalla cantante.

Il confronto tra gli scatti ha scatenato una valanga di commenti sul presunto ritocco dell’immagine, fino alle accuse di un possibile intervento con l’intelligenza artificiale. Ma la polemica ha prodotto anche una reazione opposta: molti utenti hanno preso le difese di Pausini, contestando quello che hanno definito l’ennesimo accanimento nei confronti dell’artista.

A rilanciare le immagini è stata Selvaggia Lucarelli, che ha messo a confronto nelle sue storie Instagram le due versioni della fotografia. «La notizia non è che ritocchi una foto. Chi se ne frega, lo sapevamo tutti e lo facciamo tutti», ha scritto la giornalista, concentrandosi soprattutto sul fatto che la versione non modificata dello scatto fosse già circolata online.

Due foto, una sola immagine

Il confronto è partito dalla fotografia realizzata nel paddock di Monza, dove Laura Pausini posa insieme a Sinner, Antonelli e Bezzecchi per celebrare una giornata particolarmente importante per lo sport italiano.

La cantante aveva pubblicato lo scatto sui propri social dopo la vittoria di Antonelli. Successivamente, però, è comparsa online un’altra versione della stessa fotografia, associata all’account eccellenzaitalia e presente anche nei contenuti condivisi dalla Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

È stato il paragone a far scattare la discussione. Gli utenti hanno evidenziato differenze nella resa dell’immagine e soprattutto nell’aspetto di Pausini, alimentando il dibattito sull’utilizzo di filtri e strumenti di fotoritocco.

Da lì sono partite anche le accuse più pesanti, compresa quella secondo cui la cantante avrebbe utilizzato l’AI per modificare la foto. Un’ipotesi che, al momento, non risulta confermata da Pausini né da fonti ufficiali.

Il punto centrale della polemica è quindi il confronto tra le due fotografie, non la semplice scelta di pubblicare un’immagine ritoccata.

La foto originale con Laura Pausini, Antonelli e Sinner

La foto ritoccata da Laura Pausini

I social si dividono

La discussione ha rapidamente assunto dimensioni più ampie e ha diviso il pubblico. Da una parte chi ha criticato il presunto ricorso eccessivo ai filtri, dall’altra numerosi fan che hanno difeso Pausini e contestato la necessità stessa della polemica.

«La gente dovrebbe trovarsi un problema vero di cui preoccuparsi», ha scritto uno degli utenti intervenuti, ricordando i successi ottenuti dalla cantante nel corso dell’anno.

Un altro commento ha spostato l’attenzione sul body shaming: «Forse è anche per quello che usa i filtri. Però quello va bene a tutti, i filtri no».

C’è anche chi ha minimizzato completamente la vicenda: «Ma vaaaaa. E che sarà mai? Un’aggiustata alle ginocchia? Ehhhh capirai!».

Altri utenti hanno invece evidenziato un aspetto più pratico: nessuno contesterebbe necessariamente la possibilità di modificare una fotografia, ma sarebbe stato meglio verificare che lo stesso scatto originale non fosse già stato pubblicato altrove.

La polemica oscura la festa di Monza

A rendere particolare la vicenda è anche il contesto nel quale è nata. Pausini era arrivata a Monza per esibirsi davanti al pubblico del Gran Premio d’Italia, mentre al termine della gara Antonelli aveva conquistato una vittoria storica davanti al pubblico italiano.

Il pilota Mercedes è diventato infatti il primo italiano a vincere il Gran Premio d’Italia dal 1966, quando l’impresa era riuscita a Ludovico Scarfiotti.

La fotografia con Sinner, Bezzecchi e Antonelli doveva dunque essere soprattutto il ricordo di una giornata celebrativa. Invece, il confronto tra le due versioni ha spostato l’attenzione sulla questione dell’immagine personale e dei ritocchi digitali.

Anche Giuseppe Candela è intervenuto sulla vicenda, richiamando il tema dell’utilizzo dei filtri e del rapporto con il pubblico più giovane.

Nel frattempo, Pausini non ha replicato pubblicamente alle accuse. La discussione, però, continua a viaggiare sui social e il confronto tra i due scatti è diventato il vero caso della sua giornata a Monza.