Crisi tra Helena Prestes e Javier Martínez? Lei rompe il silenzio: ‘Smettete di parlare di tradimento’

Helena Prestes e Javier Martinez

La brasiliana interviene su Instagram Stories: ‘Lo amo’

Sembravano la coppia più affiatata uscita dall’ultima edizione del Grande Fratello, ma negli ultimi giorni il legame tra Helena Prestes e Javier Martínez è stato messo a dura prova da una tempesta mediatica che ha sollevato più di un dubbio. Tra foto sospette, silenzi social e vecchie fiamme che tornano a galla, il gossip ha fatto il suo corso. Ma ora è proprio Helena a intervenire, con parole nette: “Io amo Javier. Basta voci, basta attacchi. Non c’è stato nessun tradimento”.

I segnali della crisi, il gesto di Gessica Notaro

Le prime crepe nella narrazione romantica tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino sono emerse quando Javier ha rimosso dal proprio profilo Instagram tutte le foto di coppia con Helena. Un gesto eloquente che ha subito attirato l’attenzione dei fan. A rafforzare i sospetti, il comportamento di Gessica Notaro, grande amica di Javier, che ha smesso di seguire Helena sui social e pubblicato una story dura in cui difende l’amico da insulti e illazioni, senza mai menzionare la modella.

A quel punto il gossip ha iniziato a montare: Javier in crisi con Helena? Tradimento? Ritorno di fiamma?

Rispunta l’ex Carlo Motta

A infiammare ulteriormente la situazione è stato Carlo Motta, ex compagno di Helena, che ha pubblicato sui social foto recenti insieme a lei, parlando di momenti di “complicità” e affermando di essersi rivisto più volte con Helena dopo la fine del reality. In un’intervista a Fanpage.it, Motta ha raccontato di aver chiesto a Helena di chiarire pubblicamente la loro frequentazione, per non essere travolto dalle critiche. Lei avrebbe rifiutato, spiegando che non ce n’era bisogno “finché non fossero uscite delle foto”.

Alla domanda se tra loro ci sia stato qualcosa di intimo, Motta ha scelto di non rispondere, alimentando ulteriori dubbi. Non solo: ha insinuato che tra Helena e Javier potrebbe esserci “più convenienza che amore”, lasciando intendere che la relazione non sarebbe del tutto spontanea.

La reazione di Helena: ‘Non c’è stata nessuna rottura’

Travolta dai rumors e dagli attacchi social, Helena ha deciso di esporsi con una story Instagram per smentire ogni voce di crisi:

“Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portare via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità”.

La modella ha poi aggiunto:

“Smettete di commentare, attaccare le persone o parlare di tradimento. Questo fa veramente male perché non c’è stato. Prego, fatevi avanti. Prendetevi pure il vostro momento. Noi due intanto continueremo a vivere”.

Un amore in bilico?

Nonostante la dichiarazione d’amore pubblica di Helena, il comportamento di Javier continua a far discutere. Il silenzio del pallavolista, l’assenza di repliche pubbliche e la sua presa di distanza social sembrano raccontare una versione diversa. E il fatto che Gessica Notaro, che lo conosce bene, abbia preso posizione contro Helena, non fa che alimentare il sospetto di una rottura,

In mezzo a tutto questo, resta una certezza: i fan della coppia sono divisi tra chi crede ancora in un sentimento vero e chi invece vede solo l’ennesima love story da reality, finita sotto il peso delle telecamere, dei retroscena e degli ex mai del tutto archiviati.