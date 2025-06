Mauro Icardi e Wanda Nara, la guerra continua: lui pubblica il conto dell’ex e accusa, lei denuncia

Wanda Nara e Mauro Icardi

L’attaccante pubblica uno screenshot: ‘Mi ha sottratto 7 milioni’

La battaglia tra Mauro Icardi e Wanda Nara si è trasformata in un conflitto senza esclusione di colpi. Da mesi i due ex coniugi si affrontano su più fronti: economico, legale e soprattutto familiare. In una narrazione ormai pubblica, tra accuse incrociate e recriminazioni feroci, l’attaccante del Galatasaray ha rilanciato in modo clamoroso: pubblicando lo screenshot del conto bancario di Wanda Nara, con la cifra di oltre 7 milioni di euro, sostenendo che gli siano stati sottratti senza consenso.

Il fronte giudiziario: accuse di “furto” e scontro sulla custodia

Il gesto, plateale e senza precedenti, arriva in un momento già incandescente: “Il furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale è stato segnalato in Italia”, ha scritto Icardi in una delle sue Instagram stories, insinuando che Wanda – attraverso un trasferimento bancario non autorizzato – si sia appropriata di una somma milionaria. “Potrebbe essere che, sapendo che ho le prove di tutto, abbia chiesto al tribunale di confiscarmi il telefono?”, ha aggiunto, riferendosi ad azioni legali già in corso. L’immagine pubblicata mostra un saldo di 7.305.586 euro, presumibilmente intestato a Wanda.

Ma il cuore del conflitto resta un altro: la custodia delle figlie, Francesca e Isabella. Dopo la separazione ufficiale avvenuta nel 2024, Icardi accusa l’ex moglie di impedire i contatti tra lui e le bambine, sostenendo che ogni tentativo di avvicinamento venga ostacolato, anche emotivamente.

Una nuova fiamma, un vecchio rancore

A incendiare la situazione è il ritorno in scena di China Suárez, attrice argentina già coinvolta in passato in una delle crisi tra Wanda e Mauro. Questa volta, però, Icardi non si limita a confermare la relazione con lei, ma la definisce pubblicamente “la mia futura moglie”. Un annuncio che ha avuto l’effetto di una miccia: Wanda, che si trova attualmente in vacanza a Ibiza, è esplosa sui social, scagliandosi contro la presenza dell’attrice al fianco delle figlie.

“Un altro ricongiungimento rovinato da questa fottuta st…a. Pagherai per ogni lacrima versata dalle mie figlie. Figlia di pu…na!”, ha scritto Wanda, accusando China di ostacolare i momenti tra padre e figlie. La reazione di Icardi non si è fatta attendere: “Tanta gelosia, tanto risentimento, tanta invidia… Rispetta la mia nuova compagna”. E ha poi rincarato la dose: “Continua a investire nel circo delle Lamborghini rosa. Sto per ottenere la custodia delle mie figlie. E ci stiamo avvicinando”.

Le parole durissime di Icardi

Nel crescendo di tensione, Icardi ha scelto Instagram come teatro di guerra, lanciando un duro attacco alla ex moglie: “Capisco che il circo Wanda Nara e i suoi clown dia ascolti e quindi si dia così tanta importanza a così tante bugie… Ma ricorda che a soffrire sono due ragazze cresciute dal padre, a cui è proibito di comunicare ciò che desiderano veramente. Il fulcro della madre in tutto questo è China. Non ha mai pensato alle sue figlie… solo al suo ego, alla sua gelosia, al suo risentimento”.

Queste dichiarazioni si inseriscono in un quadro già molto complesso, dove sentimenti personali si intrecciano con la lotta per la rappresentanza legale delle figlie. E non solo: Wanda e Icardi hanno condiviso per anni anche una gestione comune della carriera sportiva e dell’immagine pubblica del calciatore, con la showgirl argentina nel ruolo di agente.

La denuncia di Wanda Nara

Immediata la reazione di Wanda Nara che ha presentato denuncia: “In riferimento all’ingiustificata pubblicazione di dati personali e sensibili effettuata a mezzo social dal Signor Icardi Mauro, nonché ai post palesemente diffamatori che ne sono seguiti, la Signora Nara Wanda ha dato mandato al proprio legale di fiducia, avvocato Giuseppe Di Carlo, di presentare, presso la competente Autorità Giudiziaria, denuncia/querela in ordine ai reati di trattamento illecito di dati personali e diffamazione”