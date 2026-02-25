Sanremo 2026: Chiello smentisce Morgan sul duetto: ‘Non si è creata alchimia artistica’

Morgan e Chiello

Il duetto saltato

La vicenda del duetto saltato tra Chiello e Morgan alla serata delle cover di Sanremo 2026 ha una nuova lettura dopo il post condiviso nei giorni scorsi dall’ex leader dei Bluvertigo.

In conferenza stampa all’Ariston, Chiello ha chiarito:

“Morgan è un grande artista, non ho dubbi su questo. Solo che abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell’alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo. Non sarà presente totalmente”.

La versione di Chiello

Interrogato sul fatto che fosse stata una sua decisione, Chiello ha confermato:

“È quello che ho detto. Morgan dice il contrario? Non voglio fare queste polemiche, sembra la fidanzata che dice ‘ti ho lasciato io, no mi hai lasciato tu’. Non mi interessa questa cosa. Può dire quello che vuole”.

L’artista ha voluto precisare anche chi si occuperà dell’arrangiamento del brano scelto per la serata delle cover, “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco:

“L’arrangiamento è stato fatto da Fausto Cigarini e Saverio Cigarini. Quest’ultimo è una persona molto importante per me e anche un grande artista. Sono sicuro che spaccherà tutto”.

Saverio Cigarini accompagnerà al piano l’esecuzione del brano, garantendo l’interpretazione musicale completa, senza la necessità della presenza scenica di Morgan.

La posizione di Morgan

Nei giorni scorsi, Morgan aveva anticipato la sua rinuncia sostenendo:

“La mia partecipazione come ospite di Chiello al Festival non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano scelto da Chiello – Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un unico cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”.

Nessuna polemica

Chiello ha voluto chiudere la vicenda con un messaggio chiaro:

“Non voglio fare polemiche. Lo stimo come artista, è un grande artista. Ma non si è creata la sintonia cercata, quindi ho scelto di non proseguire”.

La conferenza stampa ha dunque fornito chiarimenti definitivi sulla mancata collaborazione scenica, evitando ulteriori malintesi e sottolineando l’importanza dell’arrangiamento affidato a professionisti di fiducia.