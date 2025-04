Shaila Gatta e la tumultuosa rottura con Lorenzo Spolverato: interviene il papà dell’ex velina

Shaila Gatta con il papà al Grande Fratello

La fine di una storia d’amore può essere un duro colpo, ma quando avviene sotto i riflettori diventa un vero caso mediatico. Questo è ciò che è successo a Shaila Gatta, ex velina e concorrente del Grande Fratello, che ha deciso di porre fine alla sua relazione con Lorenzo Spolverato in diretta televisiva. Un gesto che ha sorpreso tutti, lasciando spazio a mille ipotesi sui motivi della rottura.

Il papà di Shaila Gatta sulla rottura: ‘Nessuno l’ha influenzata’

Durante la finale del reality, andata in onda il 31 marzo 2025, Shaila è rientrata nella casa più spiata dagli italiani e ha affrontato Lorenzo, accusandolo di atteggiamenti aggressivi e di non averla protetta durante il loro percorso. “Il nostro amore era tossico”, ha dichiarato davanti a milioni di spettatori, gettando ombre sul comportamento dell’ormai ex compagno. Una dichiarazione forte, che ha lasciato Spolverato senza parole e ha diviso l’opinione pubblica.

A gettare ulteriore luce sulla vicenda è stato il padre di Shaila, Cosimo Gatta, intervenuto in una diretta TikTok per chiarire la posizione della figlia. “I primi giorni fuori dalla casa sono stati molto difficili per lei, ma questa decisione è stata solo ed esclusivamente di Shaila” – ha dichiarato. “Nessuno l’ha spinta o influenzata. Lei è stata con la famiglia, non con la produzione del Grande Fratello quando ha preso questa scelta. Bisogna crederle“.

Una vicenda che divide i fan

Cosimo Gatta ha voluto smentire le voci su una presunta manipolazione da parte del reality, ribadendo che la figlia ha agito in totale autonomia. Intanto, il dibattito tra i fan continua, con molti che si schierano a favore di Shaila e altri che difendono Lorenzo.

La vicenda, ormai, ha preso una piega mediatica importante e c’è chi si chiede se entrambi torneranno a parlarne in un confronto televisivo. Resta il fatto che la loro storia d’amore si è conclusa in un modo del tutto inaspettato, lasciando dietro di sé una scia di domande ancora senza risposta.