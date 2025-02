Ilaria Iacoboni stroncata a 49 anni da un tumore: il ricordo dei colleghi di Radio Capital

Radio Capital in lutto per la scomparsa di Ilaria Iacoboni

“La nostra Ilaria Iacoboni si è spenta a 49 anni. Era una delle voci del TG Zero di Radio Capital, prima con Vittorio Zucconi, poi con Michela Murgia“. La ferale notizia è stata comunicata da Radio Capital sul suo sito.

“É stata una colonna della redazione. Negli ultimi anni ha lavorato proprio con me, al Tg Zero, quando ancora era con noi Vittorio Zucconi. E poi con Michela Murgia, e con Mary Cacciola. Una donna di grandissima professionalità, piena di energia e fantasia, molto solare, simpatica, ecco sì, simpatica, questo era il tratto più immediato di lei, portava allegria in redazione” – il ricordo del direttore delle News, Edoardo Buffoni.

“Per due anni ha affrontato non uno ma diversi tumori, con energia e speranza, insieme al compagno Marco e al figlio Tazio, che oggi ha 12 anni. Ha provato ogni cosa, ogni strada, sperando di potercela fare. Nelle ultime settimane è precipitato tutto, Ilaria lascia un vuoto enorme, in ciascuno di noi”.

‘Passione in ogni cosa che faceva e sorriso coinvolgente’

Poi ricordo dei colleghi di Ilaria Iacoboni. “Era una donna amabile, dolce, dotata di un sorriso coinvolgente”. “La guidava la passione che metteva in ogni cosa che faceva: in redazione, in onda, nello scrivere delle cose che più amava. Guizzi geniali che svoltavano la monotonia, risate, riflessioni e sempre una mano tesa verso l’altro. Per via di un tumore, oggi la nostra Ilaria non c’è più”.

E ancora, Andrea Lucatello ricorda “il sorriso e la forza di Ilaria” “sia in onda che fuori onda. E quella sua forza l’ha mantenuta anche durante la malattia, aveva quel piglio che non è comune a tutti. Arrivava in redazione col suo passo deciso, entrava e cominciava a organizzare tutto”.