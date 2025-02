Eurovision, Estonia con l’Espresso macchiato che non va giù a Caterina Balivo: ‘Prende in giro l’Italia’

Tommy Cash canterà Espresso macchiato all'Eurovision

Un brano provocatorio che fa discutere

Oggi, a La Volta Buona, Caterina Balivo ha parlato di Espresso Macchiato, la canzone di Tommy Cash che sta diventando virale in Italia per il suo testo provocatorio. Il brano rappresenterà l’Estonia al prossimo Eurovision Song Contest 2025 e gioca con alcuni cliché italiani, citando il caffè macchiato, gli spaghetti e la mafia.

Le parole contestate e la reazione di Caterina Balivo

Il verso che ha suscitato più polemiche è: “I miei soldi sono tanti, lavoro senza sosta / Ecco perché sto sudando come un mafioso”. Questa frase ha indispettito la conduttrice, che ha commentato con disappunto: “No, non mi piace, prende in giro noi italiani e cita la mafia, non mi piace proprio“.

Chi è Tommy Cash e perché il brano sta facendo discutere?

Tommy Cash, rapper e artista estone noto per il suo stile eccentrico e provocatorio, ha spesso utilizzato l’ironia e il sarcasmo nei suoi brani. Espresso Macchiato segue questa linea, sfruttando stereotipi italiani per creare un ritornello orecchiabile e controverso. La canzone ha rapidamente conquistato i social media, generando dibattiti sulla rappresentazione dell’Italia nell’arte e nella musica.

L’Eurovision tra libertà artistica e controversie

Non è la prima volta che un brano presentato all’Eurovision scatena polemiche. L’evento, che celebra la diversità musicale e culturale, ha spesso visto canzoni criticate per i loro testi provocatori. Tuttavia, l’attenzione mediatica su Espresso Macchiato potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: da un lato, la canzone guadagna visibilità; dall’altro, rischia di alienarsi una parte del pubblico italiano.

Cosa aspettarsi da Espresso Macchiato all’Eurovision?

Se la controversia aiuterà o danneggerà Tommy Cash lo scopriremo solo sul palco dell’Eurovision Song Contest. Nel frattempo, il dibattito resta acceso: è satira o stereotipo? Arte provocatoria o offesa? La risposta, come sempre, dipenderà dal pubblico e dalla giuria dell’evento.