Ilary Blasi vs Francesco Totti: round in tribunale per borse firmate e scarpe, lui risponde a Striscia sui Rolex

La querelle tra Francesco Totti ed Ilary Blasi entra nel vivo dopo le interviste e le provocazioni social. Il 14 ottobre si ritroveranno in tribunale dopo il ricorso presentato dalla conduttrice per la restituzione di alcuni oggetti che l’ex calciatore le avrebbe sottratto.

Il 14 ottobre l’udienza in tribunale per il ricorso di Ilary Blasi su borse firmate e scarpe del valore di 4000 euro

Si tratterebbe di borse firmate, di un centinaio di paia di scarpe, alcune delle quali del valore di 4000 euro, oltre che diversi gioielli di valore. Ilary Blasi dovrà dimostrare, attraverso i suoi legali, la titolarità dei beni rivendicati e il loro utilizzo. Dall’altra parte il pupone non ha ancora presentato analogo ricorso per rientrare in possesso dei Rolex.

Proprio in riferimento alla questione dei preziosi orologi Francesco Totti ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia la notizia. “Stai attento che ti fa sparire anche questo” – ha riferito scherzosamente Valerio Staffelli prima di incalzare l’ex capitano della Roma.

Staffelli gli consegna il tapiro: ‘Stai attento che ti fa sparire anche questo’, Totti: ‘I Rolex? Vedremo’

“Lei è della Magica, ma ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi“. Pronta la replica del 46enne: “Dici? Vediamo”. Totti poi si è soffermato sugli sfottò dei tifosi della Lazio e sulle provocazioni social della conduttrice televisiva. “Sto sopra alle parti, non guardo niente”. La consegna del tapiro sarà mostrata nel corso della puntata del 12 ottobre di Striscia la notizia.