Ilary Blasi, spunta una dedica per Totti sui social ma non è… Real

Su TikTok l’ultima dedica social di Ilary Blasi a Francesco Totti? Un messaggio d’addio con tanto brano ad hoc (di Marco Mengoni) per chiudere definitivamente un capitolo di vita con le immagini che scorrono e ricordano alcuni momenti della coppia che aveva conquistato gli italiani e che sembrava indissolubile.

Fan tratti in inganno da un profilo fake di Ilary Blasi

La realtà è un’altra come evidenziato da The Pipol in riferimento ad un profilo fake di Ilary Blasi su TikTok che per alcune ore ha mandato in tilt i fan della coppia. Del resto la pagina IlaryBlasiReal potrebbe trarre in inganno ad una visione superficiale visto che è seguita da 121.000 follower.

Il profilo in questione non è stato attivato dalla conduttrice televisiva che non ha realizzato nessuna dedica social o messaggio d’addio per Francesco Totti. Del resto i rapporti tra i due non sarebbero dei migliori ed in questo momento non sembra esserci spazio per dediche anche per un addio.