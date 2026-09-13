Francesco Totti, l’anniversario con Noemi Bocchi proprio nel giorno delle nozze di Ilary: ma la data non torna, video

Totti e Noemi Bocchi

Totti e Noemi, cinque anni insieme nel giorno del matrimonio di Ilary

Petali di rosa sul letto, palloncini a forma di cuore, rose rosse e una lettera ancora sigillata. È così che Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno scelto di celebrare il loro anniversario, proprio mentre a Ravello Ilary Blasi festeggia il matrimonio con Bastian Muller.

La prima a condividere il video è stata Noemi, poi ricondiviso da Totti. Sulle immagini compare una dedica inequivocabile: «5 anni di noi, ti amo», accompagnata dalle note di Quando nasce un amore di Anna Oxa.

Il particolare che ha attirato l’attenzione è però un altro: la data del 13 settembre, che da questo momento diventa ufficialmente quella scelta dalla coppia per celebrare il proprio anniversario.

Il numero 13 e la dedica rimasta privata

Nel video pubblicato sui social, la camera indugia su una stanza preparata per l’occasione. Sul letto sono sparsi petali di rosa, mentre alcuni palloncini a forma di cuore completano l’allestimento.

Ci sono anche due fasci di rose rosse, con il numero 13 composto da rose bianche, e una busta chiusa da un sigillo rosso.

All’interno, evidentemente, c’è una lettera destinata a rimanere privata. Un messaggio romantico che Totti e Noemi hanno scelto di non mostrare ai follower, lasciando però ben visibile il contesto della loro celebrazione.

La data che riapre il giallo sull’inizio della storia

Ed è proprio qui che nasce il dettaglio più curioso. Cinque anni di relazione significherebbero che la storia tra Totti e Noemi sarebbe iniziata nel settembre 2021.

Una cronologia che non coincide con quanto l’ex capitano della Roma aveva raccontato pubblicamente in passato.

In un’intervista al Corriere della Sera, Totti aveva spiegato di conoscere già Noemi e aveva collocato l’inizio della relazione dopo Capodanno 2022, precisando che il rapporto si sarebbe poi consolidato nel marzo dello stesso anno.

Seguendo quella ricostruzione, nel settembre 2026 sarebbero trascorsi circa quattro anni e mezzo, non cinque.

L’anniversario cambia la cronologia raccontata da Totti?

Il nuovo anniversario non chiarisce quindi quando sia realmente iniziata la relazione. Anzi, aggiunge un elemento alla cronologia già discussa negli anni della separazione da Ilary Blasi.

Anche lo scorso anno era emersa una possibile spiegazione: settembre potrebbe essere la data scelta dalla coppia per ricordare il momento in cui la loro relazione è diventata pubblica, e non necessariamente l’inizio del rapporto sentimentale.

È però proprio la formula utilizzata quest’anno — «5 anni di noi» — a rendere il dettaglio particolarmente curioso.

Totti e Ilary, due vite che oggi si incrociano sul calendario

La coincidenza rende il 13 settembre una giornata singolare anche per la storia recente dei due ex coniugi.

Da una parte Ilary Blasi pronuncia il suo sì a Bastian Muller a Ravello; dall’altra Totti celebra con Noemi Bocchi quello che la coppia indica come il quinto anniversario della propria storia.

Due percorsi sentimentali ormai separati, che però si ritrovano inevitabilmente sulla stessa data.

Il passato tra Totti e Ilary appartiene ormai alla cronaca degli anni della separazione e del divorzio. Oggi entrambi hanno costruito nuove relazioni, ma quella piccola incongruenza sulla data dell’anniversario di Totti e Noemi aggiunge un nuovo tassello a una cronologia che, almeno sul calendario, non sembra combaciare perfettamente.