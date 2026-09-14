Ilary Blasi e Bastian Muller, il comune di Ravello riapre nella notte per il sì: ‘Avete mai visto una sposa in infradito’, poi il fuori programma

Ilary Blasi e Bastian Muller all'uscita del Municipio di Ravello (2)

La coppia ha raggiunto il Municipio nel cuore della notte per le firme, poi un omaggio a sorpresa

Il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller non si è concluso con la festa dopo la cerimonia a Villa Cimbrone. Come documentato dal Quotidiano della Costiera il momento più particolare è arrivato quando a Ravello, nel cuore della notte, la coppia ha raggiunto il Municipio per completare l’iter del matrimonio: le porte di Palazzo di Città si sono aperte per la conduttrice intorno all’1:07 di lunedì 14 settembre. “Avete mai visto una sposa in infradito” – ha affermato la conduttrice rivolgendosi ai presenti dopo aver ricevuto il benvenuto.

Un orario tutt’altro che casuale. Gli sposi avevano infatti chiesto e ottenuto di posticipare le firme al termine della cerimonia, nel tentativo di evitare l’attenzione di curiosi, giornalisti e fotografi. Una strategia che non ha però impedito a diverse persone di immortalare Ilary Blasi e Bastian Muller sia all’ingresso sia all’uscita del Municipio di Ravello.

Dalla cerimonia blindata al brindisi improvvisato a Ravello

Il rito del tardo pomeriggio di domenica 13 settembre si era svolto nella cornice di Villa Cimbrone di Ravello, con le promesse scambiate al tramonto davanti a una platea ristretta. Poi la grande festa e, a tarda notte, il passaggio in Municipio per le firme.

È stato proprio durante gli spostamenti per le vie di Ravello che si è verificato un fuori programma particolarmente apprezzato dalla sposa. All’ingresso del Caffè Calce, la titolare Rosa Calce ha rispettato la tradizione lanciando la guantiera di confetti ai piedi degli sposi.

Un gesto spontaneo accompagnato anche da un bacetto sulla guancia di Bastian Muller. Il gesto ha colpito particolarmente Ilary, che si è rivolta alla titolare con un semplice: «Che carina».

La conduttrice ha poi coinvolto gli invitati nel momento, spiegando il motivo del brindisi: «La signora è stata così carina che ci ha offerto».

Il piccolo episodio ha regalato così un momento di spontaneità a una giornata caratterizzata invece da una forte attenzione alla riservatezza.

Le nozze a Villa Cimbrone

Sul matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller sono emersi anche ulteriori dettagli attraverso le ricostruzioni riportate da Gabriele Parpiglia sul Quotidiano Nazionale.

Per la sposa, tra i testimoni figuravano la sorella Melory Blasi e Giorgia Lillo Lori, sposata con un cugino di sangue di Francesco Totti, ex marito della conduttrice.

Particolare anche il dress code scelto per gli invitati: donne rigorosamente in bianco e uomini rigorosamente in nero. Un matrimonio volutamente raccolto, con circa 80 ospiti, per i quali gli sposi avrebbero provveduto anche alle camere d’albergo.

Tra i volti noti presenti, l’unica ospite vip indicata è stata Silvia Toffanin. Ma tra le presenze più significative c’è stata quella della nonna della conduttrice, Marcella, che a 94 anni ha voluto essere presente al matrimonio dell’amata nipote.

Dopo il rito al tramonto, la festa e le firme nel cuore della notte, il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller a Ravello ha dunque avuto anche un ultimo capitolo inatteso: una guantiera di confetti lanciata davanti a un locale e un brindisi improvvisato nel centro della Costiera Amalfitana.