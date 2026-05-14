Da Giulia De Lellis a Chiara Nasti, bufera stalking tra le influencer: ‘False accuse, AI e indirizzi diffusi online’

Da sinistra Antonella Fiordelisi, Giulia De Lellis e Chiara Nasti

La denuncia delle influencer

Messaggi diversi ma accomunati da un elemento inquietante: tutte parlano di anni di molestie, campagne d’odio, contenuti falsi diffusi online e, in alcuni casi, perfino dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per creare chat e immagini manipolate.

“Stanno colpendo anche le nostre famiglie”

La prima a rompere il silenzio è stata Desirée Maldera, che ha raccontato di vivere da anni una situazione diventata ormai insostenibile.

L’influencer ha spiegato di essere vittima dal 2020 di uno stalker che avrebbe diffuso falsità su di lei e sui suoi familiari, arrivando persino a coinvolgere il marito e i figli piccoli.

“Qualcosa sta cambiando. Le vittime stanno iniziando a parlarsi”, ha scritto, parlando di centinaia di denunce e procedimenti aperti in tutta Italia.

Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito online e spinto altre creator a esporsi pubblicamente.

Lo sfogo di Giulia De Lellis: “Non sono l’unica vittima”

Poche ore dopo è intervenuta anche Giulia De Lellis con un lungo messaggio pubblicato su Instagram.

L’influencer ha raccontato di subire stalking e violazioni della privacy dal 2023, spiegando che sarebbero già stati avviati diversi procedimenti giudiziari.

Secondo quanto riferito, le indagini avrebbero confermato parte delle sue accuse, portando anche a rinvii a giudizio.

Nel suo sfogo Giulia De Lellis ha parlato anche della diffusione di informazioni private riguardanti la sua famiglia e perfino dati legati alla nascita della figlia Priscilla.

La Stories di Giulia De Lellis

Chiara Nasti: “Conversazioni create con l’intelligenza artificiale”

Tra gli interventi che hanno colpito di più c’è stato quello di Chiara Nasti.

L’influencer napoletana ha raccontato di essere rimasta sconvolta nello scoprire quanto possano diventare credibili contenuti completamente falsi creati tramite AI.

“Vengono pubblicate conversazioni artefatte, immagini e contenuti generati con intelligenza artificiale”, ha spiegato, denunciando una sistematica campagna diffamatoria contro di lei e i suoi familiari.

Uno scenario che ha immediatamente fatto esplodere il dibattito sul rapporto tra social network, tecnologia e tutela della privacy.

La Stories di Chiara Nasti

Anche Carolina Stramare ha scelto di intervenire pubblicamente.

L’ex Miss Italia ha raccontato di aver sopportato per anni attacchi personali, contenuti manipolati e continue violazioni della sfera privata.

Secondo il suo racconto, tutto sarebbe iniziato quando aveva appena 21 anni e sarebbe peggiorato durante la gravidanza.

“Quando diffamazione e menzogne vengono ripetute per anni smettono di essere semplici opinioni”, ha scritto nelle sue storie Instagram.

Antonella Fiordelisi e Taylor Mega: “Diffuso perfino il mio indirizzo”

Durissime anche le parole di Antonella Fiordelisi, che ha parlato apertamente della pubblicazione online del suo indirizzo di casa.

“La situazione ha superato ogni limite accettabile”, ha scritto l’ex volto televisivo, denunciando contenuti offensivi e intimidatori.

Taylor Mega, invece, ha raccontato di convivere con lo stesso problema da sette anni.

“Ho denunciato tantissimi anni fa e il processo è appena iniziato”, ha spiegato condividendo il messaggio di Desirée Maldera.

Il web si interroga: casi collegati o coincidenza?

Al momento non è chiaro se tutti gli episodi raccontati dalle influencer siano collegati alla stessa persona oppure se si tratti di vicende separate.

Ma online il sospetto di una regia comune si sta facendo largo rapidamente, soprattutto dopo la sequenza quasi simultanea di sfoghi pubblicati nelle ultime ore.

Nel frattempo il caso continua a crescere sui social, tra chi esprime solidarietà alle influencer e chi chiede maggiore tutela contro stalking digitale, diffamazione e utilizzo illecito dell’intelligenza artificiale.