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Eurovision, Sal Da Vinci conquista Vienna: Francesca Tocca sposa col tricolore, fuori San Marino

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 13 Mag, 2026 - ore: 00:07 #Eurovision, #Francesca Tocca, #Sal Da Vinci, #San Marino
Sal Da Vinci si esibisce all'Eurovision con Francesca Tocca e Marcello SacchettaSal Da Vinci si esibisce all'Eurovision con Francesca Tocca e Marcello Sacchetta

Standing ovation alla Wiener Stadthalle

È bastato l’ingresso sul palco per trasformare la Wiener Stadthalle in un boato. Sal Da Vinci ha mandato in visibilio l’Eurovision Song Contest 2026 con la sua “Per sempre sì”, regalando uno dei momenti più applauditi della prima semifinale.

Il cantante napoletano, già qualificato di diritto per la finale di sabato 16 maggio, si è esibito davanti a migliaia di spettatori ricevendo un’accoglienza calorosissima. Occhi lucidi, mani al cielo e un pubblico che ha cantato il brano insieme a lui dall’inizio alla fine.

Francesca Tocca sul palco con il tricolore

A colpire è stata anche la coreografia costruita attorno all’esibizione. Sul palco insieme a Sal Da Vinci tre ballerini guidati da Francesca Tocca, ex volto di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro.

La danzatrice è apparsa vestita da sposa con una lunga gonna dalla quale è spuntato improvvisamente il tricolore italiano, dettaglio che ha acceso l’entusiasmo della sala tra applausi e urla.

Le parole emozionate di Sal Da Vinci

Subito dopo l’esibizione, intervistato da Elettra Lamborghini durante la diretta italiana su Rai, Sal Da Vinci non è riuscito a nascondere l’emozione.

«Sono molto emozionato, sono accelerato», ha confessato sorridendo.

Poi ha aggiunto:

«Mescolare culture attraverso la musica è qualcosa di fantastico».

Elettra Lamborghini gli ha fatto notare come il pubblico stesse già replicando il balletto del brano:

«C’erano persone che facevano il famoso balletto, lo hai visto?».

Pronta la replica ironica del cantante:

«Tu l’hai fatto?».

«Certo!», ha risposto la conduttrice tra le risate del pubblico.

Chi sono i primi finalisti dell’Eurovision 2026

La prima semifinale dell’Eurovision ha intanto decretato i primi dieci Paesi qualificati alla finalissima di sabato.

Accedono all’ultimo atto Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldova, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia.

Restano invece fuori Portogallo, San Marino, Georgia, Montenegro ed Estonia.

Giovedì andrà in scena la seconda semifinale che completerà il quadro dei finalisti dell’edizione 2026.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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