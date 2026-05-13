Anna Pepe al Quirinale con Mattarella, la foto diventa virale, ma sul web si insinua un dubbio

Anna Pepe

Il post di Anna Pepe al Quirinale infiamma i social

“Grazie per l’invito Mr President”.

Bastano poche parole e una foto per mandare in tilt Instagram. Nelle ultime ore lo scatto pubblicato da Anna Pepe insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella è diventato virale, scatenando una valanga di commenti tra ironia, incredulità e polemiche.

Nella foto i due appaiono sorridenti durante l’incontro ufficiale al Palazzo del Quirinale per il 145esimo anniversario della Società Italiana degli Autori ed Editori. Eppure, più che l’evento istituzionale, ad attirare l’attenzione del pubblico è stato tutto il resto.

“Sembra fatta con l’IA”: la reazione dei social alla foto con Mattarella

Nel giro di poche ore il post della rapper è stato invaso dai commenti. In tantissimi, vedendo Anna Pepe accanto al Capo dello Stato, hanno pensato inizialmente a un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.

Altri invece si sono concentrati sul look scelto dall’artista per l’occasione. Outfit dai toni pastello, mini gonna rosa con piccolo strascico, camicetta bianca, tacchi altissimi e borsa coordinata: uno stile decisamente lontano dal classico dress code istituzionale del Quirinale.

Ed è proprio questo contrasto ad aver acceso il dibattito online.

C’è chi ironizza scrivendo: “Forse pensava all’inaugurazione di un locale”, e chi invece applaude la naturalezza della cantante: “Ti adoro perché non avrei mai avuto il coraggio di andarci così”.

Il dettaglio del segnaposto che ha incuriosito il web

Tra le immagini condivise nelle stories e nel post compare anche un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei follower: il cartoncino segnaposto con il nome “Anna Pepe” sistemato all’interno della sala del Quirinale.

Un’immagine che ha contribuito a rendere ancora più surreale, agli occhi di molti utenti, la presenza della rapper in un contesto così istituzionale.

Eppure era tutto reale.

Perché Anna Pepe era al Quirinale

L’artista era stata invitata alla cerimonia organizzata per celebrare i 145 anni della Siae, ricevuta ufficialmente al Quirinale per la prima volta nella sua storia.

All’evento hanno partecipato alcuni dei nomi più importanti della musica, del cinema e della cultura italiana, tra cui Ligabue, Gianna Nannini, Madame, Paolo Sorrentino, Mogol e Carlo Verdone.

Anna Pepe, diventata famosissima nel 2020 con il brano Bando, è stata tra gli ospiti più fotografati della giornata.

Il tema dell’intelligenza artificiale al centro dell’evento

Non a caso, durante l’incontro si è parlato anche del rapporto tra creatività e IA, tema oggi centrale per il mondo degli autori e degli artisti.

Il presidente Siae Salvatore Nastasi ha sottolineato come l’innovazione “non possa prescindere dal rispetto della componente umana della creazione”.

E paradossalmente proprio una foto diventata virale perché scambiata da molti per un contenuto generato artificialmente ha finito per trasformarsi nel simbolo perfetto del dibattito.