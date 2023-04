Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone sbotta contro Nathaly Caldonazzo: ‘Pescivendola’ (VIDEO)

La presenza di un serpente ha scatenato un’accesa discussione a L’Isola dei Famosi tra Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo come documentato nel corso del day time del 21 aprile. Alla vista del rettile Corinne Clery, che ha una particolare fobia verso l’animale, ha iniziato a stare male.

La fobia di Corinne Clery per i serpenti scatena una discussione tra Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone

Come raccontato da Fiore Argento un boa grigio si è avvicinato all’accampamento dei naufraghi su Playa Tosta e pur non essendo pericoloso l’attrice ha spiegato che la sola presenza le dà fastidio. “É venuto fuori questo problema mio dei serpenti. Non è una paura la mia ma è una fobia di quelle risolvibili ma non posso neanche nominarlo”. Dall’altra parte Marco Pedrolin ha ironizzato sottolineando che era un serpentello.

Corinne era visibilmente agitata e temeva che il rettile le si avvicinasse durante la notte. Alessandro Cecchi Paone ha provato a tranquillizzarla ed a trovare una soluzione. “Se tu dormi con la testa qui stai tranquilla perché il serpente ha bisogno del calore della roccia. Non verrà mai qui in mezzo perché non vede nulla e perché c’è il mare e fa freddo. Magari dormite in due”. Nathaly Caldonazzo ha fatto una proposta diversa. “Lì siamo protetti da un telo gigante. Se ha un attacco di panico non ci dorme da sola”.

Il giornalista: ‘Pescivendola, ignorante’, la show girl: ‘Odia le donne, è un gran cafone’

Il giornalista ha sbottato: “Non viene qui, esiste una cosa che si chiama la scienza. So cosa dico, i serpenti dormono vicino alla roccia”. La show girl ha invitato Cecchi Paone a non urlare ma quest’ultimo ha rincarato la dose. “Urlo quanto mi pare perché dici stupidaggini e non sai nulla di zoologia. Pescivendola, scegli te se affidarti a questa ignorante”. Nathaly Caldonazzo ha ribattuto che odio le donne.

“Mi sono cascate le braccia, anche meno… Quest’urlare che è uno scienziato ma è un gran cafone”. Corinne Clery ha provato a far da paciere: “Non darle della pescivendola a Nathaly, vai a dirle qualcosa”. Il giornalista si è rifiutato di chiedere scusa e si è allontanato mentre Helena Prestes ha fatto notare che è spesso aggressivo con le persone su L’Isola dei Famosi.