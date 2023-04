Isola dei Famosi, Cristina Scuccia tra sfoghi e rumors su un flirt segreto: ipotesi annuncio ‘bomba’

Non sono stati facili i primi giorni su L’Isola dei Famosi per Cristina Scuccia ma l’ex suora non si è scoraggiata ed ha aiutato Helena Prestes a reperire il necessario per costruire una capanna per ripararsi dalla pioggia ma anche dal sole bollente della mattina.

Cristina Scuccia e il gossip sul presunto flirt con una donna conosciuta a Madrid

Tutto ciò mentre in Italia impazza il gossip su un possibile flirt con coming out che avverrebbe durante l’esperienza nel reality show di Canale 5. Secondo il sito MowMag la vincitrice di The Voice 2014 sarebbe legata sentimentalmente ad una donna conosciuta a Madrid dopo la decisione di lasciare la tonaca.

Relazione della quale l’ex suora non ha mai parlato. Anzi prima di partire per l’Honduras ha raccontato che per ora non sta considerando quest’aspetto. “Stando a quanto ci riferisce una gola profonda ci potrebbe essere aria di coming out sotto le palme della trasmissione” – si legge sul sito ma non mancano neanche l’allusioni relative alle protagoniste alle compagne di avventura ed ai presunti sguardi lanciati verso Claudia Motta.

L’ex suora si sfoga con Corinne Clery: ‘The Voice mi ha portato il trauma di fidarmi delle persone’

Probabilmente questi rumors saranno oggetto di approfondimenti della prossima puntata de L’Isola dei Famosi (24 aprile). Nel frattempo Cristina Scuccia si è sfogata con Corinne Clery. “The Voice mi ha portato un po’ il trauma di fidarmi delle persone. C’è stato un periodo che c’era gente che si avvicinava microfonata di nascosto. Finivo di cantare alla fine della messa e mi si avvicinavano delle persone e poi ritrovavo le mie identiche parole sui giornali. Non ero preparata”.