Isola dei Famosi, fuoco e… fiamme: provvedimento disciplinare per Christopher Leoni

Fuoco e… fiamme su L’Isola dei Famosi dove nel giro di pochi giorni arriva il secondo provvedimento disciplinare legato all’accensione del prezioso elemento per la sopravvivenza dei naufraghi.

Cristopher Leoni accende in maniera scorretta il fuoco: ‘Razione di riso dimezzata’

Nel mirino dello spirito de L’Isola è finito l’attore e modello Christopher Leoni che ha letto, alla presenza dei compagni di avventura, il comunicato ufficiale della produzione. “Lo spirito de L’Isola ama la verità e l’onestà e Cristopher ha confessato di aver acceso il fuoco in maniera scorretta. Per questo la sua razione di riso la prossima settimana verrà dimezzata” – ha riferito il brasiliano che ha precisato di aver fatto uno scherzetto: “Mi scuso con tutti”.

L’attore brasiliano si scusa con il gruppo

Cristopher Leoni ha spiegato di aver preso un tizzone dalla brace e di aver acceso il fuoco. “Questo non è stato giusto e per questo chiedo scusa a tutta l’Italia ed mio team per questo disagio perché può essere più in armonia”. I naufraghi hanno apprezzato il gesto con Paolo Noise e Nathaly Caldonazzo che l’hanno abbracciato. “Proverò subito a riaccendere il fuoco in maniera corretta”.