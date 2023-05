Isola dei Famosi, Cristina Scuccia confessa di essere innamorata: ‘Non sto facendo nulla di male’

Prima di sbarcare su L‘Isola dei Famosi si era parlato di un possibile flirt di Cristina Scuccia con una persona misteriosa in terra spagnola dove si è trasferita dopo aver lasciato l’abito talare.

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia confida a Helena Prestes che sta frequentando una persona a Madrid

Flirt che non ha mai confermato riferendo inizialmente di voler concentrarsi sulla nuova avventura in Honduras. Con il trascorrere dei giorni l’ex suora si è lasciata andare ed ha indossato anche il bikini. Superate le iniziali titubanze la vincitrice di The Voice 2014 ha ammesso, durante una conversazione con Helena Prestes. che nella sua vita c’è una persona che le fa battere il cuore.

“Ho conosciuto una persona a Madrid. Di questa persona mi manca tutto: stare insieme, andare a mangiare sushi.. L’amore è bello e qua a L’Isola dei Famosi per quanto mi stia sforzando esce fuori” – ha raccontato precisando che ha conosciuto da poco questa persona. Ilary Blasi ha provato ad approfondire la questione durante la puntata del 22 maggio de L’Isola dei Famosi. “So già dove vuoi arrivare” – ha detto Cristina Scuccia quando è stata chiamata in confessionale e le ha fatto notare che la vede sempre più a suo agio a Playa Tosta.

“Sono un paio di mesi che conosco questa persona. É un germoglio e sai benissimo che i germogli vanno protetti e curati. Mi crea anche imbarazzo parlarne perché non sono abituata a parlare di amore in questo senso. Non ho più salivazione, ho provato a comprimere l’amore ma non si può. É una cosa bella” – ha aggiunto la 34enne che si è anche scusata con la mamma per non averle mai parlato di questo flirt. “Non mi sarei mai lasciata andare con la prima persona che veniva. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. Non c’entra nulla…

‘Ho provato a comprimere l’amore ma è una cosa bella, mia madre non sa nulla’

Poi sono andata a lavorare a Madrid dove ho conosciuto tante persone e poco prima di iniziare quest’avventura ho fatto questa conoscenza. Voglio custodire questa cosa preziosa” – ha riferito la naufraga che ha spiegato che questa rivelazione forse è stata una doccia fredda per la madre. “Anche se credo l’abbia intuito. Qui è difficile tenersi le cose belle e quando l’ho detto mi sono sentita 100 chili in meno perché non sto facendo nulla di male. Io sto amando” – ha chiosato Cristina Scuccia.