Isola dei Famosi, Cristina Scuccia parla della sua relazione e rivela: ‘Ho un desiderio di maternità’

“Ho sognato un bambino, lo sentivo mio”. Nuove rivelazione per Cristina Scuccia su L’Isola dei Famosi durante il daytime di venerdì 26 maggio.

Cristina Scuccia a Mazzoli: ‘Sono fidanzata’, lo speaker: ‘Ero convinto che ti piacevano le donne’

L’ex suora è stata protagonista di Radio Isola con le irriverenti domande di Marco Mazzoli. Nella circostanza lo speaker radiofonico è riuscito a far emergere la parte più intima della naufraga che è tornata a parlare della sua relazione. “Allora c’è qualcuno?” – ha chiesto il conduttore dello Zoo di 105 con Cristina che ha spiegato di essere legata ad una persona. “Hai saputo che sono fidanzata, c’è una persona che mi aspetta. É successo poco prima di venire a L’Isola dei Famosi“.

A questo punto Mazzoli ha raccontato che aveva un’idea diversa su di lei. “Ero convinto che ti piacessero le donne, poi non ci sarebbe nulla di male”. Concetto che Cristina ha sottoscritto. “Sono in una fase della vita in cui non voglio etichette, già ne ho avuto una piuttosto pesante. Adesso sono libera, c’è una persona che mi aspetta“. Il conduttore radiofonico le ha chiesto se avesse dei progetti ed ha rivelato il suo desiderio di maternità.

L’ex suora: ‘Ho sognato un neonato e quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio’

“Questa notte ho sognato un neonato e quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio. Mi ha lasciato addosso un desiderio di maternità” – ha rivelato Cristina Scuccia. In confessionale ha ribadito che guardando l’orizzonte pensa sempre alla persona che ha conosciuto a Madrid e che le ha fatto battere il cuore. “Quando guarda il mare penso penso a questa persona perché mi ha detto che quando vedrò i confini tra cielo e mare c’è lui” – ha chiosato la naufraga de L’Isola dei Famosi.