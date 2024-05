Isola dei Famosi, Daniele Radini Tedeschi si ritira dopo la precisazione di Luxuria, naufraga a rischio

“Voglio precisare che finora ci sono stati soltanto due ritiri”. Aveva messo le cose in chiaro Vladimir Luxuria nella puntata del 29 aprile de L’Isola dei Famosi dopo che alcuni concorrenti erano andati fuori gioco per motivi diverse nelle prime due settimane del reality. Neanche il tempo di puntualizzarlo che la produzione deve registrare un nuovo addio: Daniele Radini Tedeschi ha lasciato il reality show.

Daniele Radini Tedeschi alza bandiera bianca e si ritira, Luxuria aveva precisato: ‘Soli due ritiri finora’

Il critico d’arte era già stato costretto ad allontanarsi dalla playa nei giorni scorsi. Questa volta lo stop è definitivo con L’Isola che perde un altro protagonista discusso. Tra i pochi a legare con Pietro Fanelli, l’unico ad intervenire nella lite tra Artur Dainese e Francesco Benigno con quest’ultimo che aveva chiesto alla produzione di ascoltare la sua testimonianza sull’accaduto. Daniele Radini Tedeschi non aveva risparmiato critiche al programma e si era duramente scontrato con Joe Bastianich. Nell’ultimo televoto si era salvato sul filo del rasoio con Sonny Olumati che invece avrebbe voluto proseguire l’avventura.

Da valutare anche le condizioni di Marina Suma che si è lamentata con i compagni di avventura per la difficoltà nello svolgere qualsiasi mansione e nel poter dare il proprio contributo a causa di problemi fisici. Nelle ultime ore l’attrice è tornata in infermeria per nuovi controlli.

Marina Suma in bilico, salta ancora la puntata doppia

Non solo, per la seconda settimana consecutiva è saltato il doppio appuntamento con L’Isola dei Famosi (sarebbe andato in onda in differita) probabilmente per questioni legate agli ascolti. Il reality, che arriva dopo 6 mesi di Grande Fratello, stenta a decollare e Mediaset ha preferito giocarsi la carta Terra Amara, approdo sicuro in termini audience.

