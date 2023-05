Isola dei Famosi, Marco Predolin sul ritiro: ‘Non è stata una mia decisione’

Sono stati costretti ad abbandonare anticipatamente L’Isola dei Famosi per problemi fisici. L’avventura di Claudia Motta e Marco Predolin si è interrotta definitivamente nelle scorse ore con la comunicazione ufficiale che è arrivata nel corso della puntata del 2 maggio del reality show condotto da Ilary Blasi.

Marco Predolin rompe il silenzio su Instagram: ‘Non sono stato ritenuto idoneo dopo gli esami del sangue

Una decisione che è arrivata dopo gli accertamenti e il parere dei medici che non hanno ritenuto idonee i due naufraghi a proseguire l’avventura a Cayo Paloma. A poche ore dall’addio entrambi hanno interrotto il silenzio su Instagram con Predolin che ha fatto intendere che, nonostante, il malore sarebbe rimasto a Playa Sant’Elena.

“Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione ma della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio” – ha precisato il conduttore televisivo.

Claudia Motta: ‘Avevo ancora molto da dare e questo non ci voleva’

Non ha nascosto la sua delusione Claudia Motta che su Instagram ha ringraziato i follower per il sostegno. È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva. Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia. Spero che porterete con voi un bel ricordo di Claudia, perché porterò sempre un bel ricordo di voi. Per me è solo l’inizio”. Entrambi saranno ospiti della prossima puntata de L’Isola dei Famosi.