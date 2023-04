Isola dei Famosi, Serena Enardu sbotta dopo le voci sull’esclusione

Fuori dal cast de L’Isola dei Famosi perché depennati da Pier Silvio Berlusconi. Secondo alcune indiscrezione l’amministratore unico di Mediaset si sarebbe mosso in prima persona operando alcuni tagli per seguire la linea tracciata nell’ultima fase del GF Vip.

Serena Enardu sulla presunta esclusione da L’Isola dei Famosi: ‘Io e mia sorella non siamo mai stati contattati’

Tra i nomi esclusi ci sarebbero Luca Di Carlo, avvocato Ilona Staller, Gian Maria Sainato, modello e influencer, Gianmarco Onestini, ex GF e Supervivientes, e Serena ed Elga Enardu. Indiscrezioni che hanno provocato la reazione stizzita di alcuni di chi è finito nella presunta lista di proscrizione. In particolare Serena Enardu ha rotto gli indugi e su Fanpage ha smentito di essere stata contattata per L’Isola dei Famosi.

“Mi hanno chiamato diversi giornalisti, ma cosa dovrei dirvi? Io e sister non siamo mai entrate nel cast dell’Isola, se non tramite una fake news ma non dovevamo farla l’Isola. Non c’ è stata nessuna trattativa, nessuna contrattazione, neanche l’1% di probabilità” – ha chiarito l’ex tronista di Uomini e Donne.

Gianmarco Onestini: ‘Non c’era niente con l’Isola, non mi vedrete in Honduras’

Sulla falsa riga Gianmarco Onestini che ha spiegato di non essere stato contattato dalla produzione del reality show. “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non mi vedrete in Honduras. Ho letto il mio nome in giro ma non c’è stato nulla di ufficiale”. Nel frattempo Ilary Blasi ha anticipato su Tv Sorrisi e Canzoni alcuni dettagli della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

“Ci saranno tre tribù, una composta da soli uomini, un’altra da sole donne ed una terza dove ci saranno le coppie”. Al fianco della conduttrice ci saranno Vladimir Luxuria ed Enrico Papi come opinionisti mentre Alvin è stato confermato come inviato in Honduras. La prima puntata andrà in onda lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5.