Italia in finale di Billie Jean King Cup: Errani-Paolini firmano il capolavoro dopo l’impresa di Lucia Bronzetti

Il momento d’oro del tennis italiano continua: per il secondo anno di fila, l’Italia giocherà la finale della

Billie Jean King Cup. Sul veloce della Martin Carpena all’Arena di Malaga è il doppio a regalare alle azzurre il 2-1 che vale l’ultimo atto: Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse olimpiche a Parigi, hanno sconfitto Iga Swiatek (preferita a Magdalena Frech) e Katarzyna Kawa per 7-5 7-5, rimontando nel secondo parziale da 1-5.

La semifinale si era aperta col successo nel primo singolare di Lucia Bronzetti contro la più quotata Magda Linette per 6-4 7-6(3), poi, nel remake della finale dell’ultimo Roland Garros, la Paolini aveva lottato per oltre due ore e mezza contro la Swiatek: alla fine l’ex numero uno del mondo l’aveva spuntata per 3-6 6-4 6-4, centrando la quarta vittoria su quattro contro la toscana, anche se per la prima volta in tre set.

Per la Paolini il riscatto è arrivato nel doppio assieme all’ormai collaudata partner e così l’Italia, che un anno fa si vide negare la vittoria dal Canada, attende ora di conoscere chi fra Slovacchia e Gran Bretagna sarà la rivale nella finale di mercoledì.

Sara Errani: ‘La Sbronzi è stata pazzesca’, Paolini: ‘Ero già con la testa al tie-break, invece… ‘

“Io ero già proiettata al tie-break, invece poi siamo state lì e game dopo game abbiamo recuperato. Abbiamo fatto un’ottima partita, anche perché non era facile” – ha detto Jasmine Paolini a fine partita. “Ho avuto qualche chance nel secondo set del singolare, ma lei ha alzato sempre di più il livello. È stato un match duro, positivo e negativo allo stesso momento, poi mi sono subito concentrata sul doppio”.

Euforica Sara Errani. “Una giornata pazzesca, lunghissima, la ‘Sbronzi’ è stata pazzesca, ma la partita che hanno fatto lei (Jasmine) e Iga è stata incredibile, poi giocare subito dopo mezz’ora il doppio. Giocare per questa maglia per me è sempre stato speciale, è stata una grandissima soddisfazione essere tornata e devo ringraziare Tathiana”.