Iva Zanicchi sbotta sul ritorno di Ok, il prezzo è giusto!: «Mediaset, ma andate a fan…», la frecciata in diretta

Iva Zanicchi a Domenica In

Una battuta senza filtri, una risata generale in studio e una frecciata indirizzata direttamente a Mediaset. Iva Zanicchi torna a parlare di “Ok, il prezzo è giusto!” e, nel commentare il ritorno dello storico quiz televisivo, lascia andare una frase destinata a far discutere. Dopo aver condotto la trasmissione per undici anni, la cantante avrebbe voluto almeno una telefonata da parte dell’azienda prima dell’annuncio del nuovo progetto.

L’occasione è l’ospitata a Domenica In, dove Zanicchi è stata accolta da Mara Venier insieme a Samuel Peron. Quando si parla del ritorno del celebre format, con Ilary Blasi indicata alla conduzione, l’artista non nasconde il proprio pensiero. Prima manifesta soddisfazione per il recupero di un programma a cui è rimasta legata, poi arriva la stoccata: «Avrei preteso che Mediaset mi facesse una telefonata, ma andate a fan*ulo va!».

La parolaccia, pronunciata con il sorriso, scatena le risate della conduttrice, del pubblico e dello stesso Peron. Venier interviene divertita: «Ti prendi tutte le responsabilità». Una scena che restituisce il tono ironico dell’intervento, senza cancellare il messaggio lanciato dalla cantante.

Ilary Blasi promossa, la delusione è per Mediaset

Zanicchi tiene a distinguere i due aspetti della vicenda. Nessuna critica a Ilary Blasi, che anzi riceve parole di apprezzamento: la cantante la definisce bellissima e adatta al ruolo. Il suo disappunto riguarda il modo in cui è stata gestita la notizia del ritorno del programma.

Dopo undici anni trascorsi al timone dello storico titolo Mediaset, l’artista avrebbe gradito un gesto di attenzione da parte dell’azienda. Non una richiesta di essere coinvolta nel nuovo progetto né una contestazione sulla scelta della conduttrice, ma almeno una telefonata per informarla direttamente. È questo il particolare che rende più pungente la sua battuta davanti alle telecamere.

Undici anni alla guida del quiz diventato un cult

Per Iva Zanicchi, “Ok, il prezzo è giusto!” rappresenta una pagina importante della carriera televisiva. Per undici anni è stata il volto dello storico gioco a premi, contribuendo a renderlo uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’intrattenimento Mediaset.

Il possibile ritorno, a circa un quarto di secolo dall’ultima messa in onda, punta anche sulla nostalgia del pubblico. Una prospettiva che la cantante accoglie positivamente, pur ricordando con una frase molto diretta che il suo lungo passato nel programma avrebbe meritato, a suo giudizio, almeno una comunicazione personale.

Da «libertà» alla vita sentimentale: il racconto a Domenica In

L’intervista a Mara Venier non si esaurisce nella parentesi televisiva. Zanicchi e Samuel Peron sono ospiti per presentare lo spettacolo teatrale “Viva la mamma”, ma c’è spazio anche per alcune confidenze personali e per le domande del pubblico.

La cantante indica nella libertà la parola che più le appartiene. Un valore che, racconta, ha cercato di rispettare anche nelle relazioni: per spiegare il suo modo di vivere i rapporti, ricorre all’immagine dei cani, ai quali non ha mai voluto mettere il collare per paura che potessero sentirsi oppressi.

Con la consueta schiettezza, Zanicchi si definisce una «boccacciona» e ammette di non avere «peli sulla lingua», pur sostenendo di aver sempre cercato di non offendere nessuno. Anche quando si passa al capitolo sentimentale, non perde la vena ironica: non ha intenzione di mettersi alla ricerca di un «vecchietto» per ritrovarsi magari a fargli anche da badante.

Una chiacchierata tra ricordi, risate e confessioni, con una frase destinata a restare al centro dell’attenzione: quella rivolta a Mediaset per la telefonata che, dopo undici anni alla guida di “Ok, il prezzo è giusto!”, secondo la cantante sarebbe stata gradita.