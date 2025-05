Al bano: ‘Jasmine a Ballando in Spagna’, stoccata a Milly Carlucci e avvertimento a Iago Garcia

Al Bano

‘Visto che Milly non la chiama…’

Jasmine Carrisi è nel cast di “Bailando con las estrellas”, edizione spagnola del celebre show televisivo di Rai 1, Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato direttamente da suo padre, Al Bano, durante la trasmissione “La Volta Buona” con Caterina Balivo, dove ha lanciato anche una stoccata amichevole a Milly Carlucci: “Visto che la mia amica Milly non la chiama…”.

Al Bano ha spiegato come Jasmine, 23 anni, si stia costruendo una carriera indipendente anche in Spagna, dove canta in lingua spagnola. “Prima fa le cose, poi me le racconta. Così non deve nemmeno ringraziarmi”, ha detto, sottolineando che nella carriera della figlia non c’è stato spazio per il nepotismo.

Al Bano a Iago: ‘Tratta bene mia cognata’

Durante lo show è avvenuto anche l’incontro tra Al Bano e Iago Garcia, attore spagnolo e nuovo fidanzato di Amanda Lecciso, sorella di Loredana. Il cantante lo ha accolto con simpatia e anche con una battuta: “Tratta bene mia cognata, sennò non sai cosa può passare nella testa di un italiano!”.

Mentre l’Italia sembra non aver ancora dato spazio televisivo a Jasmine, la Spagna apre le porte alla giovane artista. E papà Al Bano non può che essere orgoglioso, anche se velatamente polemico nei confronti di chi, come Milly Carlucci, non l’ha ancora coinvolta.

La foto con Sophia Loren e Caterina Balivo

Prima di chiudere il collegamento l’artista di Cellino San Marco ha mostrato anche una foto che lo ritraeva con Sophia Loren e Caterina Balivo. “La più grande attrice del mondo”. Il pensiero è subito andato allo scatto diffuso online della visita del cantante a Sophia Loren condiviso senza il via libera sui social.