Jovanotti, salta il concerto a Barletta: trovato amianto nell’area dello show da 33mila persone

Annullato il concerto di Jovanotti a Barletta

Stop al Jova Summer Party del 17 agosto nell’ex cartiera: l’Asl Bat ha dichiarato inidoneo il sito dopo il ritrovamento di un frammento di amianto

Salta il concerto di Jovanotti previsto il 17 agosto nell’ex cartiera di Barletta. L’area industriale dismessa, individuata per accogliere circa 33mila spettatori, è stata dichiarata inidonea dopo il ritrovamento di un frammento di amianto durante gli accertamenti effettuati dall’Arpa Puglia.

La decisione è arrivata dopo l’ultimo sopralluogo e ha portato alla convocazione della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in Prefettura. Nel frattempo, la società organizzatrice Trident Concert ha ufficializzato lo stop, spiegando le tappe che hanno portato alla cancellazione dell’evento.

Il frammento di amianto trovato nell’ex cartiera

Il ritrovamento riguarda un pezzo di amianto lungo tra i sei e gli otto centimetri. Un elemento apparentemente piccolo, ma sufficiente a far scattare una nuova valutazione sulla sicurezza dell’area destinata a ospitare il pubblico.

Il problema non riguarda soltanto il frammento già individuato. Secondo quanto spiegato dalla società organizzatrice, il timore dell’Asl è legato alla possibile presenza di altro materiale contenente amianto all’interno del sito industriale.

Il rischio ipotizzato è che, con l’arrivo di migliaia di persone, il materiale possa essere calpestato e le eventuali fibre disperse nell’ambiente.

Per questo l’Asl Bat ha ritenuto il luogo non idoneo allo svolgimento dello spettacolo, facendo saltare il concerto previsto per il 17 agosto.

L’allarme era partito già a giugno

La vicenda non è nata negli ultimi giorni. La scelta dell’ex cartiera come sede del concerto di Jovanotti era stata effettuata a novembre, dopo la ricerca di numerose possibili location per il tour nel Sud Italia.

I primi problemi sono emersi invece a giugno, quando è stato presentato un esposto alla Procura per chiedere verifiche sulla salubrità dell’area e, in particolare, sulla zona di stoccaggio dell’amianto che si trova a circa 600 metri dall’area prevista per il concerto.

Alla fine di giugno era stato effettuato un primo sopralluogo che, secondo quanto riferito dalla società organizzatrice, non aveva evidenziato la presenza del materiale nell’area interessata.

A quel punto Trident ha deciso di procedere anche autonomamente con ulteriori verifiche, affidandosi a una società accreditata e già operativa con la Regione Puglia.

Gli accertamenti e il nuovo ritrovamento

Quegli accertamenti avevano individuato presenza di amianto dietro e sul lato sinistro della fabbrica, in una zona che, secondo quanto spiegato dall’amministratore delegato di Trident, Maurizio Salvadori, si trovava comunque a distanza dal pubblico.

La struttura della fabbrica, infatti, dista circa 200 metri dal palco.

Salvadori ha riferito di aver portato personalmente la documentazione alla Commissione. In quella sede, secondo il racconto dell’organizzatore, sarebbe stato sottolineato come il rischio sanitario legato all’amianto sia particolarmente rilevante soprattutto in caso di esposizione prolungata.

La situazione è però cambiata con l’ultimo carotaggio effettuato dall’Arpa Puglia all’inizio di agosto. Proprio all’ingresso dell’area è stato individuato il frammento che ha fatto scattare il nuovo allarme.

33mila persone attese: il concerto non si farà

È questo il punto decisivo della vicenda. L’area avrebbe dovuto accogliere circa 33mila persone, un numero che ha imposto valutazioni particolarmente rigorose sulla sicurezza del pubblico.

Il timore espresso dagli enti sanitari è che la presenza di materiale contenente amianto possa comportare un rischio nel momento in cui l’area venga attraversata da una folla così numerosa.

Da qui la decisione di considerare inidonea la location e fermare il concerto.

Una decisione che inevitabilmente rappresenta un duro colpo per migliaia di fan che avevano acquistato il biglietto per assistere al Jova Summer Party di Barletta.

Nuova data a Bari: cosa succede ai biglietti

Trident Concert è ora al lavoro per trovare una nuova location nell’area di Bari. L’obiettivo indicato è quello di recuperare l’appuntamento il 19 settembre, ma non allo stadio San Nicola.

La società dovrà quindi individuare uno spazio adeguato a ospitare l’imponente organizzazione del concerto e, soprattutto, a garantire tutte le condizioni di sicurezza necessarie per un evento da decine di migliaia di persone.

Per i fan, però, c’è già una prima rassicurazione. I biglietti acquistati potranno essere riutilizzati per la nuova data, mentre sarà prevista anche la possibilità di chiedere il rimborso per chi non potrà partecipare al nuovo appuntamento.

Il concerto di Barletta, dunque, non si terrà. A far saltare il Jova Summer Party non è stato un problema organizzativo dell’evento, ma il ritrovamento di amianto nell’area individuata per ospitare il pubblico. Ora l’attenzione si sposta su Bari, dove gli organizzatori dovranno trovare in poco tempo una nuova casa per lo spettacolo.